الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 17.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

المسئول عن الطرح 

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022/ 2023.

سعر العائد 

جدير بالذكر أن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 364 يومًا، 20.09%، والعائد على الأذون أجل 182 يومًا، 25.06%، خلال آخر طرح لسندات مماثلة، وفقًا للمعلن من قبل البنك المركزي المصري، ووزارة المالية.

وتعد أذون الخزانة أحد الأوعية الادخارية التي يمكن للبنوك أو الشركات الاستفادة من شرائها والحصول على العائد مقدمًا في اليوم التالي لشراء الأذون، وبالتالي تعد ربحيتها أعلى من الأوعية الادخارية الأخرى مثل الشهادات والودائع البنكية.

كما أنها إحدى الأدوات المالية التي يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية أسبوعيًا، لجذب مدخرات من الأفراد والشركات والبنوك لتمويل عجز الإيرادات بسعر فائدة مرتفع، وشهد العائد على أذون الخزانة زيادة فوق 10% على مدار عام تقريبًا.

وتقع مسئولية البنك المركزي المصري على طرح أدوات الدين الحكومي قصيرة ومتوسطة وطويلة والأجل من أذونات وسندات خزانة وصكوك في عقد العطاءات، وتلقي عروض الشراء والإعلان عن نتائج فحص العروض.

البنك المركزي الدولار أذون الخزانة أدوات الدين الحكومي وزارة المالية

مواد متعلقة

غدًا.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 42.5 مليار جنيه

"المركزي" يربط ودائع بقيمة 75 مليار جنيه بمعدل ثابت لأجل 7 أيام

"المركزى" ينفى صحة المعلومات المتداولة حول فحص المصرف المتحد تمهيدًا للبيع

تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الأسبوع الجاري

تقارير: ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.81% للأسبوع الرابع

للأسبوع الثانى.. عزوف المستثمرين يرفع مخاوف مسار النمو الاقتصادى العالمى

عوائد سندات الخزانة تعاود الارتفاع رغم تذبذب أسعار الفائدة

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ43 مليار جنيه.. غدًا

الأكثر قراءة

العاصفة “دانيال” تضرب مصر غدًا.. وأمطار غزيرة على هذه المناطق

"القاهرة الإخبارية": زلزال المغرب كارثة طبيعية حلت بمراكش ومَنْ حولها (فيديو)

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى الثلاثاء المقبل (فيديو)

كريم عبدالعزيز يعود إلى "الحشاشين" بعد انتهاء عطلته الصيفية

الرئيس السيسى: ينبغى العمل على سد الفجوة التكنولوجية لضمان مستقبل أفضل للبشرية

"تعليم القليوبية" يحصد مركزين فى مسابقة قريتى على مستوى الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب