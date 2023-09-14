الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رغم ارتفاع أسعار الفائدة.. هل يستمر "الفيدرالي" في سياساته النقدية المتشددة؟

الدولار يواصل تحقيق
الدولار يواصل تحقيق المكاسب

كشفت تقارير دولية عن تدهور معنويات الأسواق خلال هذا الأسبوع، حيث أدت المفاجأة التي حملتها البيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية، وتصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، وارتفاع أسعار النفط إلى تسليط الضوء على احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بتشديد سعر الفائدة بوتيرة أقوى. 

وصرح أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة نسبيًا، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يقوم بتشديد السياسة النقدية إذا بررت البيانات الاقتصادية الصادرة ذلك، وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

الدولار يواصل تحقيق المكاسب

وفي وقت، استمر الدولار في تحقيق المكاسب للأسبوع الثامن على التوالي،  تراجعت الأسهم على مستوى العالم على خلفية التوقعات برفع أسعار الفائدة  فضلًا عن قيام الصين بحظر استخدام هواتف "آيفون" في المؤسسات الحكومية، مما يشير إلى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. 

واستمرت أسعار النفط في الارتفاع، حيث قامت كل من المملكة العربية السعودية وروسيا بتمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية العام

سندات الخزانة الأمريكية

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية حيث أشارت البيانات الاقتصادية - التي جاءت أفضل من المتوقع - إلى إمكانية تحمل الاقتصاد الأمريكي  تشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى، علاوة على إشارة معظم أعضاء الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يكون هناك ما يبرر رفع أسعار الفائدة. 

وخلال أسبوع التداول القصير نسبيًا، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث أدى الارتفاع المفاجئ الذي شهده مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن معهد إدارة الموارد الأمريكي، وتراجع مطالبات البطالة بشكل أدنى مما كان متوقعًا إلى تسليط الضوء على أن الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل لا يزالا أقويا بشكل نسبي.وأشارت العديد من المؤشرات الاقتصادية إلى تصاعد احتمالية حدوث ركود تضخمي، خاصة مع استمرار  OPEC+ (أوبك+) في الخفض الطوعي لإنتاج النفط لفترة أطول مما كان متوقعًا، وهو ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

الاحتياطي الفيدرالي

علاوة على ذلك، أكد العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي على مدار الأسبوع على أن أسعار الفائدة قريبة من الوصول إلى المنطقة التقديية نسبيًا، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يقوم بتشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى إذا اقتضت البيانات الواردة ذلك.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة خلال تداولات الثلاثاء، حيث قامت العديد من الشركات بطرح كميات هائلة من سندات خزانة ذات تصنيف ائتماني مرتفع بمليارات الدولارات للتداول بالسوق الأمريكية، لتصبح بذلك جلسة الثلاثاء هي الجلسة الأكثر ازدحامًا بالصفقات هذا العام.

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اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الدولار الاسهم الأسواق الناشئة الدكتور محمد معيط

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