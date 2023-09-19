الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رسائل بايدن لروسيا والصين أمام "الأمم المتحدة"

زيلينسكي وبايدن
زيلينسكي وبايدن

نشر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، مقتطفات من الكلمة المتوقع أن يلقيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار البيت الأبيض، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس، إلى أن بايدن سيؤكد على رفض السماح لروسيا "بمعاملة أوكرانيا بوحشية دون عواقب".

وأضاف البيت الأبيض نقلاً عن خطاب بايدن المتوقع: "علينا أن نقف في وجه هذا العدوان السافر اليوم لردع أي معتدين محتملين آخرين غدا".

ويخطط بايدن لإضافة "لهذا السبب ستواصل الولايات المتحدة مع حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم الوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا الشجاع وهو يدافع عن سيادته وسلامة أراضيه - وحريته".

زيلينسكي: بايدن يمكن أن ينهي النزاع في أوكرانيا خلال 5 دقائق - 10.07.2023, سبوتنيك عربي
زيلينسكي وبايدن

دلالات رسائل بايدن

تقول الوكالة الأمريكية، إن رسالة الرئيس الأمريكي تهدف إلى أن يتردد صداها إلى حدود أبعد من موسكو، حيث يحاول بايدن تأمين دعم إضافي لأوكرانيا من الكونجرس، وسط سيطرة الجمهوريون على مجلس النواب ويشككون في استمرار المساعدة.

فيما ستكون الرسالة موجهة إلى الصين أيضاً، حيث تتوخى واشنطن الحذر في مواجهة العدوان الصيني في بحر الصين الجنوبي، في ظل رغبة بكين إلى إعادة توحيد البر الرئيسي مع جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، وهو الهدف الذي يثير احتمال نشوب حرب أخرى، بحسب ما أفادت أسوشيتد برس.

زيلينسكي يلتقي بايدن لحشد الدعم لأوكرانيا - صحيفة الاتحاد
زيلينسكي 

زيلينسكي محط أنظار اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 

وكانت أعلنت السلطات الأوكرانية، وصول الرئيس، فولوديمير زيلينسكي إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي، جو بايدن.

ويتوقّع أن يستخدم زيلينسكي خطابه الذي سيلقيه من على منصة الأمم المتحدة لإدانة روسيا بسبب غزوها الذي ما زال مستمرا منذ فبراير 2022، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

كما أفادت فرانس برس، أنه من المقرر أن يجتمع مع زعماء لديهم وجهات نظر مختلفة، من بينهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي سبق أن قال إن أوكرانيا تتحمل أيضا المسؤولية عن الحرب منتقدا مليارات الدولارات التي قدمت كمساعدات عسكرية لكييف.

البيت الأبيض جو بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعية العامة للأمم المتحدة أوكرانيا روسيا

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