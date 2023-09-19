الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"جوتيريش": الانقسامات العالمية تتعمق في كل المجالات

جوتيريش
جوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة انتوني جوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن الانقسامات العالمية تتعمق في كل المجالات وتنذر بمخاطر أكبر، مشدداً على ضرورة إصلاح مجلس الأمن بما يتسق مع التحديات العالمية.  

وأضاف جوتيريش، أنه يجب أن تعكس المؤسسات الأممية العالم كما هو لحل المشكلات، كما أنه يجب إعادة تصميم البنية المالية العالمية، لافتا إلى أن ما حدث في درنة مثال صارخ على التحديات والكوارث المحيطة بالبشر. 

وتابع جوتيريش: “السودان يهوى إلى حرب شاملة ويواجه خطر التقسيم، كما أن زيادة النزاعات والصراعات والفوضى تسير بوتيرة أكبر من تحقيق السلام”. 

وأضاف: يجب أن يرتكز العمل الجماعي على إنهاء الصراعات وتحقيق الرفاهية للشعوب، لافتا إلى أن التهديدات النووية تعرض العالم للخطر وتجعله أقل أمنا.

خطة إنقاذ عالمية 

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جوتيريش: 15% فقط من الأهداف العالمية للتنمية المستدامة على المسار الصحيح

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، للحاضرين في نيويورك لحضور قمة أهداف التنمية المستدامة عشية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العالم يحتاج إلى "خطة إنقاذ عالمية".

وكانت قد تمت الموافقة بالإجماع يوم الاثنين على نص الالتزام بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، والتي تتعلق بجميع جوانب السياسة وسبل العيش تقريبًا وتهدف في المقام الأول إلى إنهاء الفقر المدقع والجوع.

وقال الأمين العام جوتيريش إن حوالي 15% فقط من الأهداف، بدءًا من القضاء على الفقر المدقع وسوء التغذية، وتحسين توفير التعليم والصحة، وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي للجميع، وضمان الوصول إلى العمل اللائق والنمو الاقتصادي، تسير على الطريق الصحيح، وحذر من ذلك. وفي بعض الحالات كان هناك تراجع.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "أن أهداف التنمية المستدامة ليست مجرد قائمة أهداف. فهي تحمل آمال الناس وأحلامهم وحقوقهم وتوقعاتهم في كل مكان. وفي عالم الوفرة الذي نعيش فيه، يعد الجوع وصمة عار مروعة على جبين الإنسانية وملحمة حقوق الإنسان، مشيرا الى إنها إدانة لكل واحد منا أن الملايين من الناس يتضورون جوعا في هذا اليوم وهذا العصر."

ومن جهتها، رددت لوريل باترسون، المتحدثة باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مخاوف جوتيريش، مشيرة إلى أن التقدم، كما ترون في جميع المجالات، ليس بالتأكيد حيث توقعنا أن يكون، ومع ذلك زعمت أن أهداف التنمية المستدامة تظل "أفضل فرصة لنا كمجتمع عالمي للمضي قدمًا".

وأشار باترسون إلى أن الدول الفقيرة تنفق أكثر من ضعف ميزانياتها على خدمة الديون مقارنة بما تنفقه على الرعاية الاجتماعية كحجة لإلغاء الديون.

وقالت أيضًا إنه عندما "يكون الحيز المالي مقيدًا بشكل لا يصدق"، فإن قضايا مثل تغير المناخ تتعارض مع تخفيف حدة الفقر، على سبيل المثال.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أبدت ملاحظة قوية من الحذر عندما يتعلق الأمر بالشكل الذي تبدو عليه التنمية وكيفية قياس التقدم. وقالت إنه على سبيل المثال، عندما ينتشر الكهرباء، ينتشر أيضًا استهلاك الطاقة.

انتوني جوتيريش الانقسامات العالمية المجالات مخاطر أكبر ضرورة إصلاح مجلس الأمن التحديات العالمية

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