قبل حلول الشتاء.. أوكرانيا تنجح فى تخزين احتياجاتها من الغاز

قالت وزارة الطاقة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن البلاد وصلت إلى كمية الغاز التي تستهدف تخزينها للشتاء وهي 14.7 مليار متر مكعب. وذكرت الوزارة أنه تم تحقيق مستهدف موسم التدفئة قبل الموعد المحدد.

وتستخدم أوكرانيا القليل من الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء لكنها تعتمد عليه في التدفئة والصناعة، وهي قطاعات معرضة للخطر إذا دمرت الضربات الروسية البنية التحتية. حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

ولا تستورد أوكرانيا الغاز مباشرة من روسيا، لكن خطوط الأنابيب الأوكرانية لا تزال تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وبدأت أوكرانيا موسم التدفئة السابق الذي انتهى في أبريل بمخزونات 14.1 مليار متر مكعب من الغاز.

وتقع مرافق التخزين الأوكرانية بشكل رئيسي في الجزء الغربي من البلاد ويمكنها تخزين حوالي 30 مليار متر مكعب من الغاز.

وقال مسئولو طاقة أوكرانيون في وقت سابق إن استهلاك الغاز في البلاد انخفض 40 بالمائة تقريبا بسبب الحرب والأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية.

موعد وصول الدبابة أبرامز

كشف وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن موعد وصول دبابات "إم1 ابرامز" التي تعهدت بها الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوكرانيا.

وأوضح أوستن في كلمة له قبيل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في ألمانيا، أن الدبابات ستصل إلى أوكرانيا قريبا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي "يسعدني أن أعلن أن دبابات "إم 1 أبرامز" التي التزمت بها الولايات المتحدة الأمريكية سابقا ستدخل أوكرانيا قريبا".

وعبر أوستن عن فخره بأن أعلن أن الولايات المتحدة تستكمل تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف -16 داخل الأراضي الأمريكية.

والجمعة، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إن بلاده لن تبت في مسألة إرسال صواريخ تاوروس بعيدة المدى لأوكرانيا قبل أسبوع أو اثنين.

ومنذ فترة طويلة، تطالب كييف بالصواريخ الألمانية التي يبلغ مداها نحو 500 كيلومتر، قائلة إنها مطلوبة لضرب مواقع روسية وتعزيز فرص هجومها المضاد.

لكن المستشار الألماني أولاف شولتس لم ينفذ الطلب حتى الآن وسط مخاوف من جانب حلفاء كييف الغربيين، أن مثل هذه الأسلحة تستطيع أن تضرب الأراضي الروسية، وهو ما من شأنه أن يصعد الحرب.