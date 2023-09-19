الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قبل حلول الشتاء.. أوكرانيا تنجح فى تخزين احتياجاتها من الغاز

أوكرانيا
أوكرانيا

قالت وزارة الطاقة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن البلاد وصلت إلى كمية الغاز التي تستهدف تخزينها للشتاء وهي 14.7 مليار متر مكعب. وذكرت الوزارة أنه تم تحقيق مستهدف موسم التدفئة قبل الموعد المحدد.

وتستخدم أوكرانيا القليل من الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء لكنها تعتمد عليه في التدفئة والصناعة، وهي قطاعات معرضة للخطر إذا دمرت الضربات الروسية البنية التحتية. حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

ولا تستورد أوكرانيا الغاز مباشرة من روسيا، لكن خطوط الأنابيب الأوكرانية لا تزال تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وبدأت أوكرانيا موسم التدفئة السابق الذي انتهى في أبريل بمخزونات 14.1 مليار متر مكعب من الغاز.

وتقع مرافق التخزين الأوكرانية بشكل رئيسي في الجزء الغربي من البلاد ويمكنها تخزين حوالي 30 مليار متر مكعب من الغاز.

وقال مسئولو طاقة أوكرانيون في وقت سابق إن استهلاك الغاز في البلاد انخفض 40 بالمائة تقريبا بسبب الحرب والأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية.

موعد وصول الدبابة أبرامز

كشف وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن موعد وصول دبابات "إم1 ابرامز" التي تعهدت بها الولايات المتحدة الأمريكية إلى  أوكرانيا.

وأوضح أوستن في كلمة له قبيل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في ألمانيا، أن الدبابات ستصل إلى أوكرانيا قريبا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي "يسعدني أن أعلن أن دبابات "إم 1 أبرامز" التي التزمت بها الولايات المتحدة الأمريكية سابقا ستدخل أوكرانيا قريبا".

وعبر أوستن عن فخره بأن أعلن أن الولايات المتحدة تستكمل تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف -16 داخل الأراضي الأمريكية.

والجمعة، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إن بلاده لن تبت في مسألة إرسال صواريخ تاوروس بعيدة المدى لأوكرانيا قبل أسبوع أو اثنين.

ومنذ فترة طويلة، تطالب كييف بالصواريخ الألمانية التي يبلغ مداها نحو 500 كيلومتر، قائلة إنها مطلوبة لضرب مواقع روسية وتعزيز فرص هجومها المضاد.

لكن المستشار الألماني أولاف شولتس لم ينفذ الطلب حتى الآن وسط مخاوف من جانب حلفاء كييف الغربيين، أن مثل هذه الأسلحة تستطيع أن تضرب الأراضي الروسية، وهو ما من شأنه أن يصعد الحرب.

أبرامز أوكرانيا الطاقة الغاز الكهرباء

مواد متعلقة

واشنطن تكشف موعد وصول دبابات "أبرامز" لـ أوكرانيا

"التجارة العالمية": أوكرانيا قدمت شكوى بشأن صادراتها الغذائية

الأكثر قراءة

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة للمواطنين 2023 وبدء الصرف

مقطع صادم لاعتداء أتراك على سياح مصريين فى إسطنبول.. ما القصة؟

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

مؤتمر صحفى لـ"الوطنية للانتخابات" بشأن الانتخابات الرئاسية غدًا

مصدر بالأهلى يكشف حقيقة خناقة الشناوى وإمام عاشور عقب خسارة السوبر الإفريقى

"ذروها تجابه ربها".. النيابة تطالب بإعدام المتهمة بقتل ابنها وأكله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟