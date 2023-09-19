الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن تكشف موعد وصول دبابات "أبرامز" لـ أوكرانيا

وزير الدفاع الأمريكى
وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن

كشف وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن موعد وصول دبابات "إم1 ابرامز" التي تعهدت بها الولايات المتحدة الأمريكية إلى  أوكرانيا.

وأوضح أوستن في كلمة له قبيل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في ألمانيا، أن الدبابات ستصل إلى أوكرانيا قريبا.

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وقال وزير الدفاع الأمريكي "يسعدني أن أعلن أن دبابات "إم 1 أبرامز" التي التزمت بها الولايات المتحدة الأمريكية سابقا ستدخل أوكرانيا قريبا".

وأعرب أوستن عن فخره بأن أعلن أن الولايات المتحدة تستكمل تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف -16 داخل الأراضي الأمريكية.

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الدفاع الألمانية: البت فى إرسال صواريخ تاوروس لأوكرانيا خلال أسبوعين

والجمعة، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إن بلاده لن تبت في مسألة إرسال صواريخ تاوروس بعيدة المدى لأوكرانيا قبل أسبوع أو اثنين.

ومنذ فترة طويلة، تطالب كييف بالصواريخ الألمانية التي يبلغ مداها نحو 500 كيلومتر، قائلة إنها مطلوبة لضرب مواقع روسية وتعزيز فرص هجومها المضاد.

لكن المستشار الألماني أولاف شولتس لم ينفذ الطلب حتى الآن وسط مخاوف من جانب حلفاء كييف الغربيين، أن مثل هذه الأسلحة تستطيع أن تضرب الأراضي الروسية، وهو ما من شأنه أن يصعد الحرب.

وقال بيستوريوس في مؤتمر بمدينة مونستر الألمانية إنه إذا استغرقت المسألة أسبوعا أو اثنين آخرين، لاتخاذ قرار، لا يمكننا فعل شيء لتغيير الأمر.

وأضاف الوزير أن هذا لا يعني أي تردد من جانب برلين، ولكن كل ما هنالك أن الحكومة الاتحادية تدرس العواقب.

وأوضح أنه يجب أن تظهر ألمانيا هذا المستوى من التعقل، حتى إذا كان يصعب فهم هذا على أصدقائنا الأوكرانيين.

ووصف وزير الدفاع الألماني صواريخ تاوروس بأنها منتج صناعي شديد التعقيد، لا نتحدث هنا عن برمجة ماكينة قهوة، وأن ألمانيا لديها نحو 500 صاروخ، نصفها تقريبا بحاجة إلى شكل من الإصلاح أو التحديث أو إعادة البرمجة.

أوكرانيا أبرامز وزير الدفاع الامريكى لويد اوستن المانيا الدبابات

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