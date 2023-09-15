الدفاع الألمانية: البت فى إرسال صواريخ تاوروس لأوكرانيا خلال أسبوعين

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تبت في مسألة إرسال صواريخ تاوروس بعيدة المدى لأوكرانيا قبل أسبوع أو اثنين.

ومنذ فترة طويلة، تطالب كييف بالصواريخ الألمانية التي يبلغ مداها نحو 500 كيلومتر، قائلة إنها مطلوبة لضرب مواقع روسية وتعزيز فرص هجومها المضاد.

لكن المستشار الألماني أولاف شولتس لم ينفذ الطلب حتى الآن وسط مخاوف من جانب حلفاء كييف الغربيين، أن مثل هذه الأسلحة تستطيع أن تضرب الأراضي الروسية، وهو ما من شأنه أن يصعد الحرب.

وقال بيستوريوس في مؤتمر بمدينة مونستر الألمانية اليوم الجمعة: إذا استغرقت المسألة أسبوعا أو اثنين آخرين، لاتخاذ قرار، لا يمكننا فعل شيء لتغيير الأمر.

وأضاف الوزير أن هذا لا يعني أي تردد من جانب برلين، ولكن كل ما هنالك أن الحكومة الاتحادية تدرس العواقب.

وأوضح أنه يجب أن تظهر ألمانيا هذا المستوى من التعقل، حتى إذا كان يصعب فهم هذا على أصدقائنا الأوكرانيين.

ووصف وزير الدفاع الألماني صواريخ تاوروس بأنها منتج صناعي شديد التعقيد، لا نتحدث هنا عن برمجة ماكينة قهوة. وأن ألمانيا لديها نحو 500 صاروخ، نصفها تقريبا بحاجة إلى شكل من الإصلاح أو التحديث أو إعادة البرمجة.

جونسون يتهم الغرب بالتقصير

اتهم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون رئيس الوزراء في بلاده ريشي سوناك وزعماء آخرين، بأنهم متلكئون في تزويد أوكرانيا بالسلاح، وفقًا لصحيفة "ذي تايمز" البريطانية.

وشدد "جونسون" على أن الغرب ما زال قلقًا من قدرة كييف على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال "جونسون" في مقال كتبه في مجلة "ذا سبيكتيتر"، إن بريطانيا لم تقدم حتى الآن سوى جزء يسير مما قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا.

وزعم أن الفشل بتزويد أوكرانيا بأنواع الأسلحة التي تحتاجها للفوز بالحرب سيطيل من أمد الحرب، ويؤدي إلى خسائر لا داعي لها.

وأشار "جونسون" في مقاله الذي كتبه بعد رحلة قام بها، مؤخرًا، إلى أوكرانيا، زار خلالها مركزًا لتأهيل إصابات الجنود، بأنه لا يمكن لأحد إقناع الجنود الأوكرانيين أو شعب أوكرانيا عمومًا بإلقاء أسلحتهم أو عقد اتفاق مع بوتين.