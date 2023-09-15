الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوريس جونسون يتهم بريطانيا وحلفاءها بالتقصير فى تزويد أوكرانيا بالسلاح

بوريس جونسون
بوريس جونسون

اتهم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون رئيس الوزراء في بلاده ريشي سوناك وزعماء آخرين، بأنهم متلكؤون في تزويد أوكرانيا بالسلاح، وفقًا لصحيفة "ذي تايمز" البريطانية.

وشدد "جونسون" على أن الغرب ما زال قلقًا من قدرة كييف على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال "جونسون" في مقال كتبه في مجلة "ذا سبيكتيتر"، إن بريطانيا لم تقدم حتى الآن سوى جزء يسير مما قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا.

وزعم أن الفشل بتزويد أوكرانيا بأنواع الأسلحة التي تحتاجها للفوز بالحرب سيطيل من أمد الحرب، ويؤدي إلى خسائر لا داعي لها.  

وأشار "جونسون" في مقاله الذي كتبه بعد رحلة قام بها، مؤخرًا، إلى أوكرانيا، زار خلالها مركزًا لتأهيل إصابات الجنود، بأنه لا يمكن لأحد إقناع الجنود الأوكرانيين أو شعب أوكرانيا عمومًا بإلقاء أسلحتهم أو عقد اتفاق مع بوتين.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني السابق على أن الأوكرانيين يريدون شيئًا واحدًا وهو السلاح الذي سيمكنهم من إنهاء عملهم، مشيرًا إلى أنه ببساطة لا يفهم لماذا المماطلة، ولماذا البطء، متسائلًا: "كيف ننظر في أعين هؤلاء الرجال ونوضح لهم سبب التأخير".

وقال إن أكثر شيء يحتاجه الجيش الأوكراني من المملكة المتحدة هو المدفعية بعيدة المدى كصواريخ "ستورم شادو"، بالإضافة إلى رفع كفاءة دفاعاتهم الجوية، وتوفير تقنيات المسيّرات.

وبين "جونسون" أنه إذا فاز بوتين بالحرب، واحتفظ بجزء بسيط مما استولى عليه، فإن الدرس سيكون واضحًا وهو أن العدوان يُؤتي ثماره، وأن حدود أوروبا يمكن تغييرها مرة أخرى عن طريق العنف.

ووجه "جونسون" رسالة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مبينًا أن نتيجة كهذه لا يمكن أن يتحمّلها أي رئيس أمريكي، ناهيك عن رئيس أراد أن يجعل من أمريكا دولة عظمى مرة أخرى.

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بوريس جونسون الرئيس الامريكي دونالد ترامب

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