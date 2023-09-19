الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": أوكرانيا تعلن إسقاط 24 مسيرة تابعة للقوات الروسية

أوكرانيا تعلن إسقاط
أوكرانيا تعلن إسقاط 24 مسيرة تابعة للقوات الروسية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 24 مسيرة تابعة للقوات المسلحة الروسية أمس، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

تدمير 4 نقاط مراقبة تابعة للألوية الآلية 67 و110 للقوات الأوكرانية

وفي وقت سابق صرحت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، بأن القوات الجوية والصواريخ والمدفعية الروسية دمرت أربع نقاط مراقبة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكرت الدفاع الروسية - في بيان لها نشره في الوكالة الرسمية الروسية - أنه تم تدمير 4 نقاط مراقبة تابعة للألوية الآلية 67 و110 للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الألوية 100 و112 للدفاع الإقليمي في مناطق تورسكي وسيريبريانكا وأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضافت الوزارة أن الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت الوحدات والمعدات العسكرية للعدو في 123 منطقة.

وأشارت إلى أن الدفاع الجوي اعترض 5 صواريخ من نظام إطلاق هيمارس المتعددة، وتم إسقاط 27 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق مختلفة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوجانسك الشعبية، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

القوات الجوية الأوكرانية القوات الأوكرانية أوكرانيا لوجانسك الشعبية دونيتسك الشعبية زابوروجيه وخيرسون

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