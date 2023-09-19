الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التجارة العالمية": أوكرانيا قدمت شكوى بشأن صادراتها الغذائية

منظمة التجارة العالمية
منظمة التجارة العالمية

أعلنت منظمة التجارة العالمية عن تقديم أوكرانيا شكوى بشأن صادراتها الغذائية، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

حظر استيراد المواد الزراعية الأوكرانية

ورفعت وزارة الاقتصاد الأوكرانية شكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد بولندا والمجر وسلوفاكيا، بسبب الحظر الذي فرضته تلك الدول على استيراد المواد الزراعية الأوكرانية.

وفي 15 سبتمبر، قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي الحدودية، ولكن مع إدخال تدابير الرقابة على الصادرات.

فيما مددت المجر الحظر على مستوى البلاد، والذي تضمن 24 منتجا على قائمة السلع المستوردة المحظورة، بالإضافة إلى الحبوب وأنواع مختلفة من اللحوم والدواجن.

المواد الزراعية الأوكرانية أوكرانيا التجارة العالمية منظمة التجارة العالمية الاتحاد الأوروبي المجر بولندا سلوفاكيا

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