الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اقتصادى: منظمة التجارة العالمية خرجت عن أهدافها بسبب التحديات الاقتصادية

التجارة العالمية
التجارة العالمية

كشف فرج عبدالله الخبير الاقتصادي، عن المخاوف العالمية بشأن حالة الانكماش والركود بسبب الأزمة العالمية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن منظمة التجارة العالمية خرجت عن أهدافها بسبب التحديات الاقتصادية.

وأضاف أن منظمة التجارة العالمية، تتعرض في الوقت الحالي لعدد من التحديات الاقتصادية تسببت في خروجها عن الهدف الذي أسست من أجله.

وأشار إلى أن هدف منظمة التجارة العالمية، هو تسهيل التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتذليل كافة العقبات.

وأوضح أن دول مجموعة العشرين تحركت لإعادة النظر في الأطر التي من المفترض أن تقوم بها منظمة التجارة، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء منظمة لتسوية النزاعات بين الدول الأعضاء.

الأزمة العالمية فرج عبد الله اكسترا نيوز خبير الاقتصادي الركود

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