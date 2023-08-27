أستاذ اقتصاد: مخاوف الركود تجتاح بريطانيا بعد معاناة الشركات من انكماش حاد

كشف الدكتور محسن السلاموني أستاذ الاقتصاد، عن المخاوف العالمية بشأن حالة الانكماش والركود بسبب الأزمة العالمية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن هناك مخاوف من حدوث ركود في بريطانيا بعد معاناة الشركات من انكماش حاد في شهر أغسطس.

وأضاف أن الاقتصاد البريطاني يمر بأزمة اقتصادية، بسبب خروجه من بريكست والحرب الروسية الأوكرانية والانتخابات القادمة في إنجلترا في 2024.

وأشار إلى أن هناك وضع اقتصادي وسياسي ومشاكل اقتصادية نتيجة تضخم عالي وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة انقطاع الغاز الروسي عن أوروبا.

وأوضح أن الانتخابات القامة تشير إلى أن الحزب العمالي مسيطر على الجمعيات العمالية في إنجلترا ومن مصلحته أن يكون هناك حالة من عدم الاقتصاد السياسي والاجتماعي في الدولة وبذلك شجعوا على انتشار الاضطرابات في إنجلترا.