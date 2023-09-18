لا يفوتك هذا المساء| الرئيس السيسى يهنئ الإمارات بإنجازها.. ونشوب حريق في شقة سكنية بحلوان

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

الرئيس السيسي يبحث مع الشيخ محمد بن زايد تنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أعربا عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشقيقين، والتي تنعكس على التنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية، لاسيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات دولياً وإقليمياً. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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الرئيس السيسى يهنئ الإمارات بإنجازها فى مجال الفضاء وعودة سلطان النيادى

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، بالتهنئة على الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات في مجال الفضاء من خلال قيامها بأطول مهمة فضائية لرائد فضاء عربي سلطان النيادي، متمنيًا لدولة الإمارات وشعبها الشقيق مزيدًا من التقدم والازدهار.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4503757

عائلات تحت الأنقاض.. "الإسعاف الليبي" يكشف سر صعوبة تحديد أعداد ضحايا العاصفة

قال أسامة علي، المتحدث باسم الإسعاف والطوارئ الليبية، إنه تم نقل 1030 جثمان من ضحايا العاصفة دانيال، مشيرًا إلى أنه تم انتشال 206 جثة مؤخرًا.

وأضاف في تصريحات لـ "القاهرة الإخبارية"، أن هناك الكثير من الخدمات التي تقدم من الفرق الدولية مثل الفرق المصرية التي نعول عليها كثيرًا في مثل هذه الأمور. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4503735

انتهاء التبريد.. نشوب حريق في شقة سكنية بحلوان

شبّ حريق في أحد الشقق السكنية بـ منطقة حلوان جنوب القاهرة اليوم وانتقل رجال الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لمكان الحريق، وقاموا بالتدخل السريع والسيطرة عليه فورا، ومنع كرات اللهب من الامتداد للشقق المجاورة، ثم قاموا بإجراء عمليات التبريد اللازمة لمنع تجدد نشوب الحريق.

تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحريق. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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7 % فقط من الأمريكيين يعتقدون أن بايدن وترامب يتمتعان بالصحة العقلية

أظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة أن غالبية الأمريكيين يرون أن جو بايدن لا يمتلك الظروف الصحية المناسبة التي تؤهله لحكم البلاد، ورأت نسبة أقل منهم أن الأمر نفسه ينطبق على منافسه الرئيسي، الجمهوري دونالد ترامب.

وذكر 72% من الأمريكيين أن الرئيس جو بايدن ليس في صحة جيدة ليكون رئيسًا قبيل الانتخابات المقبلة المقررة في 2024، وذلك في الاستطلاع الذي نشرته شبكة "سي بي إس" الأمريكية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4503733

مهاجم وست هام: محمد صلاح لم يرفض الانتقال لـ اتحاد جدة

يرى ميشيل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد الإنجليزي، أن المحترف المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول لم يرفض الانتقال إلى اتحاد جدة في الميركاتو الصيفي المنقضي.

ورفض نادي ليفربول عرضًا قياسيًا من الاتحاد للتعاقد مع محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية المنقضية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4503684