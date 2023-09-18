الرئيس السيسى يهنئ الإمارات بإنجازها فى مجال الفضاء وعودة سلطان النيادى

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، بالتهنئة على الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات في مجال الفضاء من خلال قيامها بأطول مهمة فضائية لرائد فضاء عربي سلطان النيادي، متمنيًا لدولة الإمارات وشعبها الشقيق مزيدًا من التقدم والازدهار.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الإثنين، رائد الفضاء سلطان النيادي بعد عودته إلى الإمارات.

ونجح النيادي في إتمام أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب "طموح زايد 2"، التي امتدت 6 أشهر.

وأجرى النيادي 200 تجربة علمية استهدفت خدمة البشر وتحسين حياتهم، كما أصبح أول رائد فضاء عربي يخوض مهمة "السير في الفضاء" خارج محطة الفضاء الدولية استمرت نحو 7 ساعات.