لا يفوتك هذا المساء| إعصار "دانيال" يواصل حصد الأرواح في ليبيا.. وتفاصيل هجوم قرش على فتاة مصرية

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

اختفاء مدينة وارتفاع في الضحايا.. إعصار "دانيال" يواصل حصد الأرواح في ليبيا

أحياءٌ كانت تعجّ بالحياةِ والمارة، تحولت لركامٍ من المنازل. السيول المدمرة غيّرت ملامحَ مناطق عديدة بدت مفجعةً لمن بقوا على قيد الحياة. عشرات الجثث تنتظر الدفنَ، وفرق الإنقاذ الليبية تواصل البحث عن آلاف المفقودين.

من بين المناطق المنكوبة، كانت مدينة درنة الليبية. أصبحت رائحةُ الموتِ تفوحُ في أنحائِها، فالمدينة الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، اختفت بعضُ أحيائِها السكنية بعد أن ضربها إعصار دانيال المدمر. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4499672

فيضانات وحرائق وحصد آلاف الأرواح.. كوارث طبيعية حدثت فى 2023

بدأ عام 2023 بكوارث طبيعية مدمرة من الفيضانات الشديدة والانهيارات الأرضية حول العالم، أدت إلى حصد أرواح، وتدمير سبل العيش، وتراجع مجتمعات بأكملها. لقد شهدنا بالفعل إعصارًا قياسيًا في جنوب شرق أفريقيا، وحرائق الغابات في تشيلي وكندا، وموجات حارة لا تطاق في جميع أنحاء آسيا، وعواصف جليدية قوية في جنوب الولايات المتحدة، وأكثر من ذلك.

"الدستور" تسلط الضوء على أبرز الكوارث الطبيعية التي حدثت خلال 2023 حول العالم ونستعرضها في هذا التقرير. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4499800

استقرار اقتصاد واستثمارات واعدة.. مصر تحقق نجاحاً استثنائياً فى حقل ظهر

تمثل حقول النفط والغاز الطبيعي إحدى الموارد الاستراتيجية الهامة في مصر، ومن بين هذه الحقول البترولية المهمة نجد حقل ظهر، بدأ اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط في عام 2015، وتم تطويره بواسطة شركة إيني الإيطالية بالتعاون مع شركات النفط والغاز الرائدة عالمياً. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4499797

وزارة الخارجية تتابع جهود الإنقاذ الخاصة بضحايا الإعصار في ليبيا

تستمر وزارة الخارجية والقنصلية المصرية العامة ببنغازي في متابعة جهود الإنقاذ الخاصة بضحايا الإعصار في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية إنه يتم التواصل والتنسيق على مدار الساعة مع الجهات المعنية بدولة ليبيا الشقيقة للوقوف على الأعداد النهائية للمصريين من ضحايا ومصابي الإعصار. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4499912

قرش دهب.. تفاصيل الهجوم النادر على فتاة مصرية وإجراء طارئ من البيئة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه تم اتخاذ قرار بغلق أحد شواطئ مدينة دهب بجنوب سيناء إثر تعرض مواطنة مصرية للإصابة من هجوم لسمكة قرش بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فريق عمل المحميات الطبيعية بجنوب سيناء بتشكيل لجنة عاجلة لتقييم الموقف والوقوف على أسباب هجوم سمكة القرش وتمشيط الشاطئ. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4499855

تاريخ من الدعم.. مصر تمد يد العون للعرب فى مختلف أزماتهم

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" الدعم المصري الذي لا ينقطع أبدًا في المحن والأزمات التي تعصف بالدول العربية، وهنا تبدو الثوابث المصرية جلية التي تتأكد مع كل أزمة تقع فيها دولة عربية.

وقالت رغدة أبو ليلة مذيعة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك العديد من المواقف التي كانت فيها القاهرة سندًا حقيقيًا، فبعد وقوع زلزال المغرب وعاصفة ليبيا كانت مصر في مقدمة البلدان، التي تقدم يد العون على الأرض. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4499909

بـ 6 ملايين جنيه.. إحباط محاولة تهريب مخدرات داخل طرد

نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بطرد بريدى عبر ميناء القاهرة الجوى بقيمة مالية بلغت 6 ملايين جنيه تقريبًا.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوجود طرد بريدى" بداخله ملابس وألعاب أطفال قادم على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى لصالح "شخص محدد"، وبداخله كمية من المواد المخدرة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4499820