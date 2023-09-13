فيضانات وحرائق وحصد آلاف الأرواح.. كوارث طبيعية حدثت فى 2023

بدأ عام 2023 بكوارث طبيعية مدمرة من الفيضانات الشديدة والانهيارات الأرضية حول العالم، أدت إلى حصد أرواح، وتدمير سبل العيش، وتراجع مجتمعات بأكملها. لقد شهدنا بالفعل إعصارًا قياسيًا في جنوب شرق أفريقيا، وحرائق الغابات في تشيلي وكندا، وموجات حارة لا تطاق في جميع أنحاء آسيا، وعواصف جليدية قوية في جنوب الولايات المتحدة، وأكثر من ذلك.

"الدستور" تسلط الضوء على أبرز الكوارث الطبيعية التي حدثت خلال 2023 حول العالم ونستعرضها في هذا التقرير.

الفيضانات القاتلة تمسح أحياء بأكملها في ليبيا

في يوم الاثنين الماضي 11 سبتمبر، أطلقت العاصفة دانيال أمطارًا غزيرة على ليبيا مما أدى إلى فيضانات كارثية في مدينة درنة شرق ليبيا.

جرفت الفيضانات غير المسبوقة أحياء بأكملها في مدن ساحلية متعددة، حيث عُزلت مدينة درنة الشرقية بالكامل بعد انهيار سدين مجاورين.

وحتى يوم الأربعاء 13 سبتمبر ، بلغ عدد القتلى في ليبيا 5000 شخص ، مع ما يقدر بنحو 10000 شخص آخرين في عداد المفقودين وحوالي ضعف عدد النازحين.

وفي أعقاب ذلك، تتسابق فرق الإنقاذ للعثور على ناجين تحت الأنقاض والأنقاض.

مئات الملايين في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا يتعرضون لموجة حرارة شديدة.

في الوقت الحالي، تجتاح الحرارة الحارقة أجزاء من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، جالبة معها درجات حرارة قياسية، مما يؤدي إلى حرائق الغابات، ويؤدي إلى إصدار تحذيرات صحية وعمليات إجلاء.

في اليونان، تستعر حرائق الغابات ويتم إجلاء المئات – بما في ذلك الأطفال في المخيمات الصيفية – في المدن الساحلية خارج العاصمة أثينا.

وفي الوقت نفسه، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية تحذيرات من موجة حر واسعة النطاق وقاسية في الولايات الجنوبية والغربية، مع تأثر أكثر من 80 مليون شخص .

وصل وادي الموت في كاليفورنيا إلى درجة حرارة شبه قياسية بلغت 52 درجة مئوية (125.6 فهرنهايت) في 16 يوليو، بينما يكافح جنوب كاليفورنيا العديد من حرائق الغابات.

وفي شرق آسيا، أصدرت اليابان تنبيهات بضربة شمس تؤثر على عشرات الملايين من الأشخاص ، حيث ضربت درجات الحرارة المرتفعة شبه القياسية عدة أجزاء من البلاد .

في ليلة 17 يوليو الماضي، ضرب إعصار تاليم جنوب الصين، وفر عشرات الآلاف من الأشخاص من منازلهم وألغت السلطات المحلية الرحلات الجوية واستدعت السفن .

أوامر بالإخلاء بعد الفيضانات الموسمية في الهند

أودت الانهيارات الأرضية والفيضانات في موسم الرياح الموسمية بحياة ما لا يقل عن 91 شخصًا في ست ولايات بشمال الهند وعطلت حياة ملايين آخرين.

تم إغلاق المدارس والكليات وتحويلها إلى مخيمات إغاثة في حالات الكوارث بعد أن أدت الأمطار الموسمية القياسية إلى تشبع كبير بالمياه، وانهيارات في الطرق، وانهيار المنازل، وإعاقة حركة المرور في أجزاء كبيرة من شمال الهند.

الفيضانات الكارثية مستنقعات فيرمونت بالولايات المتحدة

في 10 يوليو الماضي، ضربت الأمطار غير المسبوقة ولاية فيرمونت بالولايات المتحدة وعاصمتها مونبلييه، بعد يومين فقط من فيضان نهر وينوسكي من أمطار غزيرة سابقة، مما أدى إلى فيضانات شديدة وإعلان حالة الطوارئ . وتم إنقاذ أكثر من 100 فرد.

إعصار قوي يضرب أراضي غوام الأمريكية

يوم الخميس 25 مايو 2023، اجتاح الإعصار القوي أراضي غوام الأمريكية وواصل ضرب الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ برياح عاتية وأمطار غزيرة ، مما أدى إلى سقوط الأشجار والجدران وخطوط الكهرباء وتسبب في عاصفة قوية هددت بغسل المناطق المنخفضة.

تم الإبلاغ عن أنه أقوى إعصار استوائي على مستوى العالم حتى الآن في عام 2023، وقفزت ذروة رياح ماوار إلى 175 ميلاً في الساعة مع هبوب سرعتها بالقرب من 210 ميلاً في الساعة، مما يجعله إعصارًا فائقًا.

الطين يغمر اليابان بأمطار غزيرة

وفي الآونة الأخيرة، وبالتحديد في يوليو، تعرضت اليابان لما وصفه ساتوشي سوجيموتو، مسؤول هيئة الأرصاد الجوية، بأنه أشد أمطار تشهدها المنطقة على الإطلاق، حيث غمر الطين المنازل والسيارات.

حرائق الغابات تشتعل في أنحاء كندا

في يوم الأربعاء 31 مايو 2023 اشتعلت حرائق الغابات في مقاطعة شلبورن، نوفا سكوتيا بكندا.

إعصار موكا يدمر ميانمار

في منتصف شهر مايو، ضرب إعصار موكا ولاية راخين في ميانمار، أدت العاصفة إلى دمار هائل، مما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 145 شخصًا وجرف البنية التحتية والمنازل والمدارس والشركات، ووفقا للأمم المتحدة، فقد أثر الإعصار على 800 ألف شخص بشكل عام.

إيطاليا تشهد هطول أمطار غزيرة

في 17 مايو 2023 أدت ضربة ثلاثية نادرة من الأعاصير إلى الفيضانات القاتلة التي دمرت جزءًا كبيرًا من شمال إيطاليا، نتيجة تغير المناخ.

وشهدت منطقة إميليا رومانيا الإيطالية هطول أمطار غزيرة في أواخر شهر مايو، مما أدى إلى فيضانات وانهيارات أرضية أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 15 شخصًا وتشريد 40 ألف آخرين . جاءت الفيضانات بعد أن شهدت المنطقة أمطارا غزيرة في الأشهر القليلة الماضية، وأدت إلى تدمير الأراضي الزراعية وكذلك البنية التحتية الحيوية.

جنوب السودان يشهد عامه الرابع من الفيضانات المتتالية

ويشهد جنوب السودان ظاهرة غير مسبوقة، حيث تشهد البلاد عامها الرابع من الفيضانات التاريخية في عام 2023، مما أثر على حوالي مليون شخص.

في الفترة من 6 فبراير إلى 15 مارس ، اجتاح إعصار الأجزاء الجنوبية الشرقية من أفريقيا، فأثر على مالاوي، وموزمبيق، ومدغشقر، وزيمبابوي؛ مما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص وتشريد نصف مليون شخص.

كان الإعصار شديدًا للغاية لدرجة أنه حطم الرقم القياسي العالمي لأكبر قدر من طاقة الأعاصير المتراكمة، وسجل رقمًا قياسيًا جديدًا لأطول إعصار في التاريخ. إلى جانب البنية التحتية التي دمرتها العاصفة، جرفت أيضًا مرافق المياه والصرف الصحي ، مما أثار مخاوف على الصحة العامة مع احتمال زيادة انتشار الكوليرا التي كانت تصيب ملاوي بالفعل قبل الإعصار.

موجة حارة تجتاح آسيا

في 19 أبريل 2023 حدثت موجة حر شديدة في أجزاء من جنوب آسيا على الأقل 30 مرة أكثر احتمالا بسبب تغير المناخ، وفقا لدراسة سريعة أجراها علماء مناخ.

في منتصف إبريل ، اجتاحت موجة حارة الصين والهند وتايلاند ولاوس وبنغلاديش والمزيد من البلدان في جميع أنحاء القارة الآسيوية، حيث تراوحت درجات الحرارة من 38 درجة إلى 45 درجة مئوية - محطمة بذلك الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في أكثر من اثنتي عشرة دولة.

حرارة قياسية تثير واحدة من أعنف حرائق الغابات في تاريخ تشيلي

كانت تشيلي تعاني من طقس شديد الجفاف على مدى عقد من الزمان، مما أدى إلى ما أطلق عليه الخبراء "الجفاف الكبير"، وأدى ارتفاع درجات الحرارة في الصيف إلى 40 درجة مئوية، مصحوبة برياح قوية، إلى اندلاع واحدة من أكثر حرائق الغابات دموية في تاريخ البلاد في فبراير من هذا العام.

التهمت النيران ما يقدر بنحو 667 ألف فدان من الأراضي، ودمرت مئات المنازل، وقتلت 24 شخصًا ، وأدت إلى إعلان حالة الطوارئ في ثلاث مناطق.