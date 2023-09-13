الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الوضع كارثى.. "الداخلية الليبية" تكشف لـ "القاهرة الإخبارية" تطورات العاصفة "دانيال"

جريدة الدستور

بين مفقودين تحت الركام الرملية، وجثث لم يتم التعرف على هويتهم، عاشت مدينة درنة الليبية كارثة إنسانية بعد أن تأثرت بإعصار "دانيال"، وخلَّفت الكثير من الخسائر مادية أو بشرية.

وأعلن طارق الجزار، متحدث وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي لـ"القاهرة الإخبارية"، عن أن هناك أكثر من 2100 بلاغ عن المفقودين لم نتمكن من الوصول إليهم جراء العاصفة، ومن خلال السطور التالية، نرصد أبرز تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية":

  1. أكثر من 2100 بلاغ عن المفقودين لم نتمكن من الوصول إليهم جراء العاصفة.
  2. نتواصل مع ذوي المفقودين للتعرف على أبنائهم من متضرري العاصفة.
  3. الوضع الإنساني في درنة غير مطمئن.
  4. تعطل بعض الخدمات المتعلقة بالكهرباء.
  5. تخصيص مبالغ مالية للوقوف على الأزمة في درنة ومساعدة المناطق المتضررة.
  6. نواجه صعوبة في التعرف على هوية بعض الجثامين ونأخذ عينات للتحقيق عنهم.
  7. ما زال هناك 35 مصريًا مفقودين لم يتم التوصل إليهم.
دانيال عاضفة دانيال ليبيا درنة إعصار دانيال

الأكثر قراءة

بينهم مصريون.. الداخلية الليبية تكشف تفاصيل جديدة حول ضحايا إعصار دانيال

"الهزة المدمرة".. زلزال المغرب يمحو التاريخ فى مراكش (صور)

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

عاجل.. بسبب الأمطار.. مصرع 4 أشخاص وانهيار 50 منزلًا فى ولاية نهر النيل السودانية

ضبط المتهمين بسرقة "موبايلات" فريق بيراميدز بالقليوبية

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس.. المقبولين في مدارس ستيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

التاريخ ينصف السيسى فى ملف قناة السويس!

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

محمد رفعت

الرئيس والسكان !

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "2"

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟