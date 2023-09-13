الوضع كارثى.. "الداخلية الليبية" تكشف لـ "القاهرة الإخبارية" تطورات العاصفة "دانيال"
بين مفقودين تحت الركام الرملية، وجثث لم يتم التعرف على هويتهم، عاشت مدينة درنة الليبية كارثة إنسانية بعد أن تأثرت بإعصار "دانيال"، وخلَّفت الكثير من الخسائر مادية أو بشرية.
وأعلن طارق الجزار، متحدث وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي لـ"القاهرة الإخبارية"، عن أن هناك أكثر من 2100 بلاغ عن المفقودين لم نتمكن من الوصول إليهم جراء العاصفة، ومن خلال السطور التالية، نرصد أبرز تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية":
- أكثر من 2100 بلاغ عن المفقودين لم نتمكن من الوصول إليهم جراء العاصفة.
- نتواصل مع ذوي المفقودين للتعرف على أبنائهم من متضرري العاصفة.
- الوضع الإنساني في درنة غير مطمئن.
- تعطل بعض الخدمات المتعلقة بالكهرباء.
- تخصيص مبالغ مالية للوقوف على الأزمة في درنة ومساعدة المناطق المتضررة.
- نواجه صعوبة في التعرف على هوية بعض الجثامين ونأخذ عينات للتحقيق عنهم.
- ما زال هناك 35 مصريًا مفقودين لم يتم التوصل إليهم.