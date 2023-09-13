الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ليبيا: 35 مصريًا لا زالوا مفقودين جراء العاصفة "دانيال"

العاصفة دانيال
العاصفة "دانيال

كشف طارق الخراز، متحدث وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، آخر تطورات الوضع فيما يخص الجالية المصرية في مدينة درنة الليبية، التي تعرضت إلى العاصفة "دانيال"، وخلَّفت آلاف الضحايا والمفقودين.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه مازال هناك 35 مصريًا مفقودًا لم يتم التوصل إليهم، مضيفًا: "نتواصل مع ذوي المفقودين للتوصل إلى صور أو مستندات شخصية للتعرف إذا ما كانوا تم دفنهم دون التعرف إليهم".

وأكد طارق الخراز، متحدث وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، أن جميع المؤسسات الدولية ودول الجوار قدموا لهم  كل الدعم قولًا وفعلًا، ولكن ما حدث في ليبيا وخاصة في درنة كارثة كبيرة للغاية.

الداخلية الليبية درنة إعصار دانيال عاصفة دانيال العمالة المصرية

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