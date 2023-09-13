الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الداخلية الليبية": الوضع الإنسانى فى درنة غير مطمئن.. وخدمات الكهرباء مُعطلة

فيضان ليبيا
فيضان ليبيا

كشف طارق الخراز، المتحدث باسم وزارة الداخلية بالحكومة المُكلفة من البرلمان الليبي، آخر تطورات جهود الإنقاذ، مؤكدًا أنه حتى أمس هناك 2100 قتيل تم دفن جثامينهم.

1100 قتيل لم يتم التعرف عليهم 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك 1100 قتيل لم يتم التعرف عليهم"، مؤكدًا أن "فرق الإنقاذ مازالت تعمل على إزالة الركام الرملي، للبحث عن المفقودين، والذين بلغ عددهم 2100 لم نتمكن الوصول إليهم حتى الآن".

وأوضح أن الوضع الإنساني في درنة غير مطمئن، إذ تعطلت بعض الخدمات المتعلقة بالكهرباء، قائلًا: "نواجه صعوبة في التعرف على هوية بعض الجثامين، ونأخذ عينات للتحقيق عنهم".

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