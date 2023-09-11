لا يفوتك هذا المساء| الأهلي والزمالك في قمة الجولة العاشرة من الدوري.. وسر تسمية العاصفة «دانيال»

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

الكشكي: لا توجد رقابة دولية على الانتخابات الرئاسية والقانون يضمن نزاهتها

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اجتماع مجلس الأمناء قدم كشف حساب للمرحلة الأولى للحوار الوطني من جلسات عامة ومتخصصة وجلسات مجلس الأمناء.

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https://www.dostor.org/4498242

طعنات فى الصدر.. أول صور للشاب الذى قُتل على يد جاره بالزيتون

شهدت منطقة حلمية الزيتون واقعة مأساوية، حيث أقدم عاطل على قتل جاره بعدة طعنات متفرقة بسبب خلافات مالية بينهما.

وحصل “الدستور” على صور المجني عليه ويدعى"أندرو كريم" الذي قتله جاره بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة حلمية الزيتون. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4498106

لا تخف من الاعتقال.. لولا يتراجع عن اقتراح بوتين بحضور قمة العشرين

تراجع الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، عن تصريحاته التي أشارت إلى أن فلاديمير بوتين سيكون قادراً على حضور قمة مجموعة العشرين العام المقبل في ريو دي جانيرو دون خوف من الاعتقال.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا، وباعتبارها دولة موقعة على نظام روما الأساسي، فإن البرازيل ملزمة بالتعاون مع المحكمة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4498225

تعرف على منافسات الجولة الأولى بالدوري الممتاز 2023/2024

أسفرت قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023/2024، والتي أقيمت مساء اليوم الاثنين بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية، عن بعض المواجهات المثيرة للغاية خلال منافسات الجولة الأولى.

حيث جاءت المواجهات على النحو التالي: لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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قرعة الدوري..الأهلي والزمالك في قمة الجولة العاشرة من الدوري

كشفت قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023/2024، عن موعد قمة الدوري بين الأهلي والزمالك.

ويصطدم المارد الأحمر بنظيره الفارس الأبيض في لقاء القمة بالجولة العاشرة من بطولة الدوري. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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عاجل.. القتلى بالآلاف والدمار هائل.. سر تسمية العاصفة دانيال بهذا الاسم

لقى ما لا يقل عن 2000 شخص حتفهم في فيضانات عارمة شرقي ليبيا، نتيجة "العاصفة دانيال" التي اجتاحت البحر الأبيض المتوسط، حسبما أفاد مسؤولين اليوم الإثنين.

وأظهرت الصور التي التقطها سكان منطقة الكارثة انهيارات طينية هائلة ومباني منهارة وأحياء بأكملها غارقة تحت الماء. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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بعد زلزال المغرب.. قائمة بأشد الزلازل فتكّا خلال عقدين منصرمين

مازالت كارثة زلزال المغرب، والذي وصل عدد ضحاياه إلى 2497 وآلاف المصابين ، تتصدر العناوين وحديث الجميع بينما تواصل فرق الإنقاذ المغربية استنفارها بحثًا عن ناجين تحت الأنقاض.

ويستمر التعاطف العربي والعالمي من قادة الدول والمشاهير والنجوم من خلال رسائل الدعم والتضامن مع المغرب في هذا المصاب الأليم، بالإضافة إلى إطلاق البعض حملات تبرعات للمنكوبين من الزلزال. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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