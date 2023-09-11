لا تخف من الاعتقال.. لولا يتراجع عن اقتراح بوتين بحضور قمة العشرين

تراجع الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، عن تصريحاته التي أشارت إلى أن فلاديمير بوتين سيكون قادراً على حضور قمة مجموعة العشرين العام المقبل في ريو دي جانيرو دون خوف من الاعتقال.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا، وباعتبارها دولة موقعة على نظام روما الأساسي، فإن البرازيل ملزمة بالتعاون مع المحكمة.

وأثار الدهشة منذ السبت عندما قال لمحاور هندي إنه "لا يوجد سبب" لاحتجاز بوتين إذا سافر لحضور قمة نوفمبر 2024 في البرازيل.

بوتين والعقوبات في المحكمة الجنائية الدولية

وتتناقض هذه التصريحات مع تصريح وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا في وقت سابق من هذا العام بأن بوتين قد يواجه "مشاكل" إذا سافر إلى أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية.

وتراجع لولا يوم الاثنين بعد احتجاجات شديدة، وقال اليساري البالغ من العمر 77 عامًا للصحفيين:"إذا قرر بوتين الذهاب إلى البرازيل، فإن النظام القضائي هو الذي سيتخذ القرار بشأن ما إذا كان ينبغي اعتقاله، وليس الحكومة أو الكونجرس".

وأضاف عن المحكمة الجنائية الدولية: “لم أكن أعلم حتى بوجود هذه المحكمة”.

وأثار لولا غضب الزعماء الغربيين الذين يدعمون حرب أوكرانيا ضد روسيا برفضه اتخاذ موقف واضح في الحرب أو تزويد كييف بالأسلحة، وحاول لولا تقديم نفسه كوسيط سلام محتمل بين موسكو وكييف، قائلا إن بعض الدول يجب أن تظل "محايدة" إذا أردنا تحقيق السلام.

وقال لولا في مؤتمر صحفي الاثنين: "أعتقد أن الجميع بدأ يدرك أن الإنسانية سئمت من هذه الحرب، لقد سئم الناس".

مع ذلك، يشتبه كثيرون في أن إحجام البرازيل عن الوقوف إلى جانب أوكرانيا يرجع جزئيا إلى اعتمادها الكبير على الأسمدة الروسية في قطاع الأعمال الزراعية القوي لديها.

ويأتي حوالي ربع واردات الأسمدة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية من روسيا.

وقال لولا السبت إنه يعتزم حضور قمة البريكس العام المقبل في روسيا قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين. وقد زار سلف لولا اليميني المتطرف، جايير بولسونارو، بوتين في موسكو قبل أيام فقط من غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.

ووصف أوليفر ستونكل، المتخصص في العلاقات الدولية من مؤسسة جيتوليو فارغاس في ساو باولو، تعليقات لولا بشأن عدم اعتقال بوتين بأنها "ضارة وغير ضرورية".

وكتب على موقع X المعروف سابقًا باسم تويتر: "لم يكن بوتين سيأتي أبدًا إلى البرازيل على أي حال". "[و] بدلاً من إبراز نفسه كرجل دولة كبير السن، ظهر لولا على أنه عديم الخبرة وجاهل".