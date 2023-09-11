البرازيل: قرار اعتقال "بوتين" حال المشاركة بقمة العشرين 2024 متروكًا للقضاء

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن قرار اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا زار البرازيل بقمة مجموعة العشرين العام المقبل، متروك للقضاء، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

بوتين لن يخضع للاعتقال

وفي وقت سابق صرح "سيلفا"، بأن بوتين لن يخضع للاعتقال إذا حضر قمة العشرين في البرازيل 2024.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين في مارس، لاتهامه بـ"جريمة حرب" تتمثل في ترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا؛ فيما نفت روسيا ضلوع قواتها في جرائم حرب أو أخذ أطفال أوكرانيين قسرا.

تغيب الرئيس الروسي عن حضور قمة "بريكس"

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي قد تغيب عن حضور قمة "بريكس" مؤخرا المنعقدة في جنوب أفريقيا، بسبب مذكرة الاعتقال ذاتها، إذ يفترض على الدولة الأفريقية أن تقوم باعتقال بوتين إذا دخل أراضيها، بصفتها عضوة في المحكمة الجنائية الدولية.