الكرملين: الرئيس الروسي لا يعتزم إلقاء كلمة في "قمة العشرين"

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم إلقاء كلمة أمام قمة مجموعة الدول العشرين التي ستنعقد خلال أيام في نيودلهي.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم الكرملين اليوم، مضيفا أن الخبراء بمشاركة المبعوث الدائم لروسيا إلى القمة سيقومون بتنسيق كافة الوثائق المتعلقة بالقمة.

وأشار بيسكوف إلى أنه سيتم تنفيذ جميع الأعمال من قبل وزير الخارجية لافروف، ولا يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلقاء كلمة عبر الفيديو أمام المشاركين في قمة مجموعة العشرين.

مشاركته في قمة مجموعة العشرين

وفي وقت سابق، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، أن الرئيس جو بايدن سيؤكد خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين، في نيودلهي الأسبوع المقبل، على استمرارية الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

وكان وزير الدفاع الأوكراني السابق أليكسي ريزنيكوف قد أعلن، الأحد الماضي، أن كييف تلقت مساعدات عسكرية بقيمة حوالي 100 مليار دولار من الحلفاء الغربيين منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في فبراير 2022، مضيفا أن المساعدة الدفاعية التي قدمتها الولايات المتحدة وحدها تبلغ أكثر من 50 مليار دولار.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء الحرب الروسية الاكروانية في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وتعقد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في الفترة من 9-10 سبتمبر حضوريا، حيث وجهت الدعوة إلى قادة جميع دول مجموعة العشرين وتسع دول أخرى هي بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات العربية المتحدة وعمان وسنغافورة.