الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"ناتو": بوتين استخف بتصميم الأوكرانيين والتزامنا بدعمهم عسكريًا (فيديو)

بوتين
بوتين

قال ينس ستولتنبرج، أمين عام حلف شمال الأطلسي- الناتو، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخف بتصميم الأوكرانيين والتزام الناتو بدعمهم عسكريًا، مشيرًا إلى أن حرب أوكرانيا بدأت فعليًا عام 2014 عند ضم روسيا شبه جزيرة القرم.

أوكرانيا تتقدم بقوة لاستعادة أراضيها التي استولت عليها روسيا

وأكد ستولتنبرج، خلال كلمته في اجتماع مشترك للجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي واللجنة الفرعية للأمن والدفاع، اليوم الخميس، نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا عليها أن تقرر مصيرها، فهي تقوم الآن بتقدم واضح وقوي لاستعادة أراضيها التي استولت عليها روسيا.

وشدد على تعزيز قوات الحلف شمال الأطلسي على الجبهة الشرقية في أوروبا، وسندافع عن أراضي الحلف، منوهًا بأن الحلف عليه تعزيز قواته من حيث الردع والدفاع، وأن نضمن إحلال السلام.

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