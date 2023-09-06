الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هجوم روسى على سوق مدينة شرق أوكرانيا بالتزامن مع زيارة بلينكن

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أدى هجوم صاروخي روسي على سوق في مدينة شرق أوكرانيا إلى مقتل 16 شخصًا على الأقل يوم الأربعاء، بينما وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى كييف.

وتهدف رحلة بلينكن إلى تقييم الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا منذ ثلاثة أشهر، والإشارة إلى استمرار الدعم الأمريكي لجهود كييف لطرد قوات الكرملين، حيث يعرب بعض الحلفاء الغربيين عن مخاوفهم بشأن التقدم بعد 18 شهرًا من الحرب، وفقًا لمسئولين أمريكيين، بحسب شبكة cbs نيوز.

وشاهد صحفيو وكالة أسوشيتد برس في موقع الهجوم الصاروخي في كوستيانتينيفك، جثثًا مغطاة على الأرض وعمال الطوارئ يقومون بإطفاء الحرائق في أكشاك السوق، مع وجود سيارات مفحمة في مكان قريب.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن 16 شخصًا على الأقل قُتلوا، وقال وزير الداخلية إيهور كليمينكو إن 28 آخرين أصيبوا.

لا تزال أطقم العمل تبحث بين الأنقاض عن أي مدنيين محاصرين.

زيارة بلينكن الأولى منذ الهجوم المضاد الأوكراني

وقال مراسل شبكة سي بي إس نيوز، امتياز تياب، إن زيارة بلينكن هي الأولى التي يقوم بها مسئول أمريكي كبير إلى كييف منذ بدء الهجوم المضاد الأوكراني ، وقبل ساعات فقط من هبوطه، استهدفت روسيا أيضًا وابلًا من الصواريخ على كييف للمرة الأولى منذ حوالي عام أسبوع. واعترضت الدفاعات الجوية الأوكرانية تلك الصواريخ، لكن الحطام غمر الأحياء السكنية.

وكان من المتوقع أن تتضمن زيارة بلينكن الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة تتراوح بين 175 مليون دولار إلى 200 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يتم تقديم حزمة مساعدات عسكرية أمريكية أكبر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث يستمر الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا ضد روسيا في تحقيق مكاسب محدودة.


بينما قال بلينكن يوم الأربعاء إن القوات الأوكرانية حققت "تقدمًا جيدًا"، قال تياب إن الخسائر الأوكرانية آخذة في الارتفاع وسط انتقادات بأن الهجوم المضاد تعثر بسبب التكتيكات السيئة.

هجوم صاروخي مدينة شرق أوكرانيا أوكرانيا أنتوني بلينكن كييف روسيا

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