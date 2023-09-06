وزير الخارجية الأمريكى يصل كييف فى زيارة رسمية

وصل صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في زيارة رسمية، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام أوكرانية.

كما انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الحواجز، وإغلاق الشوارع وسط كييف.

كييف ستتخذ قرار عقد اجتماع بوتين وزيلينسكى فى دبي

وفي أغسطس الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن كييف هي من ستتخذ القرار بشأن إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس بوتين وزيلينسكي في دبي، على هامش قمة المناخ المقبلة.

وأوضحت الإدارة الأمريكية أن القرار بشأن إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على هامش قمة الأمم المتحدة المقبلة للمناخ "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات- ستتخذه كييف.

وبحسب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، فإن الجانب الأوكراني مستعد للمفاوضات مع موسكو.

وأوضح ميلر، في إفادة صحفية: "بالنسبة لأي اجتماع بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي، أود أن أقول إن الأمر متروك للرئيس زيلينسكي لاتخاذ القرار".

وذكرت صحيفة "لوريان لوجور" اللبنانية، في وقت سابق، نقلًا عن مصادر دبلوماسية أوروبية، أن "رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مستعد لتنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي، على هامش قمة الأمم المتحدة المقبلة للمناخ، التي ستعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في دبي".

وبحسب صحيفة "لوريان لوجور"، ناقش الرئيس الإماراتي المبادرة بالتفصيل مع البابا فرنسيس، الذي "أيّد الفكرة بحماس"، كما ذكرت أنه قدم فكرته إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وافق عليها، وأعرب عن استعداده لتقديم المساعدة اللازمة لتحقيق الأهداف.

ورفض ميلر توضيح ما إذا كانت المبادرة المشار إليها قد تم طرحها بالفعل، أو ما إذا كانت وزارة الخارجية والبيت الأبيض يناقشان ذلك، حيث قال: "فليعلق البيت الأبيض على أي مفاوضات قد تجري أو لا تجري مع الرئيس".