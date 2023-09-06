روسيا تعلن تدمير 200 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية المركزية دمرت أكثر من 200 طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية خلال الأشهر القليلة الماضية في منطقة الجبهة في كراسنو ليمان في دونباس.

يأتي ذلك فيما أعلنت حالة التأهب الجوي، صباح اليوم، في 4 مقاطعات أوكرانية، وأجزاء تحت سيطرة كييف في مقاطعة زابوروجيه.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه "في إطار عملياتها القتالية لتأمين تحرك وحدات المشاة الميكانيكية التابعة للمجموعة، قامت قوات الدفاع الجوي المجهزة بمنظومة تور-م1 في المنطقة العسكرية المركزية بتدمير أكثر من 200 طائرة مسيرة تابعة للعدو خلال الأشهر القليلة الماضية في اتجاه كراسنو ليمان خلال العمليات القتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة".

وأضافت الوزارة أن طاقم النظام الصاروخي يستخدم معدات الرادار التي تتيح اكتشاف وتدمير طائرات الاستطلاع الصغيرة والطائرات المسيرة ذات الغرض الاستطلاعي والهجومي في الجو، حسبما نقلت الوكالات الروسية.

وأوضحت الوزارة إن دقة العمليات القتالية تسمح بتدمير ما يصل إلى ثماني أهداف جوية بواسطة مجموعة قتالية واحدة، ثم يتم سحب النظام من الخدمة وإرساله إلى منطقة التعبئة لإعادة تزويده بالذخيرة.

كييف تعلن التأهب الجوي في 4 مقاطعات

هذا، وأعلنت كييف حالة التأهب الجوي، صباح الأربعاء، في مقاطعات سومي، وبولتافا، وخاركوف، ودنيبروبتروفسك الأوكرانية، وأجزاء تحت سيطرة كييف في مقاطعة زابوروجيه، وفق بيانات الخريطة الرقمية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن مدينة كيليا بمقاطعة أوديسا جنوب غرب البلاد شهدت عدة انفجارات، حيث يوجد ميناء نهري ومصنع كبير لبناء وإصلاح السفن.

وقالت صحيفة "زِركالو نيدييلي" في قناتها على تليجيرام: "سمعت أصوات انفجارات قوية في مدينة كيليا بمنطقة أوديسا".

وبدأ الجيش الروسي ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية في 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم على جسر القرم، الذي تحمّل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية المسؤولية عنه.