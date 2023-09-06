الدفاعات الجوية الروسية تحبط هجوم أوكرانى بمسيرة فوق مقاطعة بريانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الثلاثاء، إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم بطائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك جنوب غربي البلاد والحدودية مع أوكرانيا، وذلك بعد ساعات من محاولة مماثلة فوق منطقة استرينسكي بمقاطعة موسكو.

وقالت الدفاع الروسية: "في 5 سبتمبر، في حوالي الساعة 23:40 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية. وقد تم تدمير مركبة جوية مسيرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي على أراضي مقاطعة بريانسك"، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قالت الدفاع الروسية في بيان آخر: إنه "في صباح الخامس من سبتمبر، تم إحباط هجوم إرهابي من قبل نظام كييف باستخدام طائرة مسيرة على أهداف داخل أراضي الاتحاد الروسي".

وأضاف البيان: "تم تدمير طائرة مسيرة واسطة وسائل الدفاع الجوي فوق منطقة استرينسكي بمقاطعة موسكو".

وكثفت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، في محاولة منها لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية.

وفي أغسطس الماضي، حاولت قوات كييف مهاجمة مجمع "موسكو سيتي" الاقتصادي في العاصمة الروسية موسكو بـالمسيرات أكثر من مرة، فدمر الدفاع الجوي الروسي طائرة مسيّرة سقط حطامها في منطقة إكسبوسنتر المجاورة للمجمع وألحق أضرارا بواجهة المباني، كما تم إسقاط طائرتين أخريين في 10 أغسطس استهدفتا المنطقة ذاتها.

في المقابل، نفذت القوات الروسية ضربات تصفية ضد مناطق إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة الأوكرانية كإجراء ردعي، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق.

زيلينسكي في خط الجبهة قرب باخموت

في سياق آخر، توجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إلى خط الجبهة قرب باخموت في شرق أوكرانيا على ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية.

وأوضح بيان صادر عن الرئاسة: "زار فولوديمير زيلينسكي الوحدات التي تشن هجمات في منطقة باخموت".

وأفاد البيان أن زيلينسكي "استمع إلى تقارير حول وضع العمليات" على الجبهة الشرقية.

وهذا الصيف استولت القوات الروسية على باخموت، المدينة الصناعية التي كانت تعدّ 70 ألف نسمة قبل الحرب، بعد أشهر من المعارك الشرسة.

وتشن القوات الأوكرانية هجوما متواصلا على أطراف البلدة التي تحولت الآن إلى أنقاض.