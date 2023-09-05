الدفاع الروسية: تدمير مسيرة أوكرانية فوق منطقة استرينسكى بمقاطعة موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، تدمير طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة قوات الدفاع الجوي فوق منطقة استرينسكي بمقاطعة موسكو.

وقالت الوزارة في بيان: "في صباح الخامس من سبتمبر، تم إحباط هجوم إرهابي من قبل نظام كييف باستخدام طائرة مسيرة على أهداف داخل أراضي الاتحاد الروسي".

وأضاف البيان: "تم تدمير طائرة مسيرة واسطة وسائل الدفاع الجوي فوق منطقة استرينسكي بمقاطعة موسكو".

وتشن القوات العسكرية الأوكرانية بشكل منتظم، هجمات باستخدام الطائرات المسيرة على مناطق روسية.

وتستهدف الهجمات الأوكرانية الرئيسية المناطق الحدودية، بما في ذلك مناطق كورسك وبريانسك وبيلجورود، بالإضافة إلى القرم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية نفذت ضربات تصفية ضد مناطق إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة الأوكرانية كإجراء ردعي.

هذا، وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين، منطقة دونيتسك الواقعة في شرق البلاد على خط الجبهة مع القوات الروسية.

زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك الواقعة على خط الجبهة

وقال زيلينسكي، في منشور على تطبيق تليجرام أرفقه بمقطع فيديو يظهره برفقة جنود: "منطقة دونيتسك. نزور الألوية القتالية التي تدافع عن أوكرانيا ضمن مجموعة دونيتسك العملياتية والتكتيكية".

ولم يذكر الرئيس الأوكراني في أيّ مكان تحديداً اجتمع مع الجنود، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.

وأضاف زيلينسكي في منشوره: "تقارير مهمة، وقضايا إشكالية، وإمدادات تحتاج إلى زيادة، واستحداث نظام إدارة مساعد لضمان الإمدادات للألوية، وزيادة التحفيز لمقاتلينا".

وأتت هذه الزيارة التفقّدية غداة إعلان زيلينسكي عزمه على إقالة وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف الذي يشغل هذا المنصب منذ بدأت الحرب.

ويمثل هذا التعديل تغييراً كبيراً في أعلى هرم القيادة العسكرية الأوكرانية في خضم الحرب ضد روسيا.

وتأتي هذه الزيارة أيضاً بعد أن حقّقت كييف الأسبوع الماضي بعض النجاحات التكتيكية في هجومها المضاد الذي تشنه منذ الصيف لدحر القوات الروسية.