الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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روسيا تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود

إسقاط مسيرة
إسقاط مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود، وفق ما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

ويأتي ذلك الإسقاط بعد تدمير صاروخ أوكراني أمس فوق البحر الأسود؛ حيث تم إحباط محاولة أخرى لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرتين ضد أهداف على الأراضي الروسية، وقامت وسائط الدفاع الجوي بتدمير المسيرتين فوق أراضي شبه جزيرة القرم.

اعتراض مقاتلة من طراز "سو 30"

وفي وقت سابق، صرحت وزارة الدفاع بأن مقاتلة من طراز "سو 30" اعترضت طائرة استطلاع مسيرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية عند اقترابها من حدود روسيا فوق البحر الأسود.

وأشارت الوزارة في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" مساء الأحد، إلى أنه عند اقتراب المقاتلة الروسية من طائرة الاستطلاع الأمريكية غيرت مسارها وابتعدت عن حدود دولة روسيا الاتحادية.

وأضافت أن الطائرة الروسية عادت إلى قاعدتها بسلام ومنعت انتهاك حدود البلاد، مشيرة إلى أن تحليق المقاتلة الروسية تم في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة مع الالتزام بالإجراءات الأمنية.

الدفاع الروسية وزارة الدفاع الروسية صاروخ أوكراني البحر الأسود روسيا أوكرانيا الدفاع الجوي طراز سو 30

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