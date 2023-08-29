الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

روسيا: بايدن متورط فى الصراع الأوكرانى ولنا حق الدفاع عن القرم

بايدن
بايدن

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن موافقة الغرب على استهداف أوكرانيا لـ القرم تمنح موسكو الفرصة للتحرك ضد الجميع بمن فيهم حلف الناتو، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، تعليقا على التقارير التي تفيد بأن الدول الغربية وافقت مع نظام كييف على شن هجمات على شبه جزيرة القرم، ذلك سيصبح دليلا قانونيا على تواطئهم في الحرب ضد روسيا: “المجرمون الأوكرانيون أعلنوا أنه تم التوافق ”مع الغرب" على أي ضربات ضد كل شىء ما هو روسي "على سبيل المثال في شبه جزيرة القرم".

تواطؤ الغرب

وواصل : “إذا كان هذا صحيحًا ”وليس هناك سبب للشك الآن"، فهذا دليل قانوني مباشر على تواطؤ الغرب في الحرب ضد روسيا، مؤكداً : “بالنسبة لروسيا الفرصة للعمل في إطار حق الحرب ضد الجميع والجميع في دول الناتو”.

وفي وقت سابق، أكد ميدفيديف أن الرئيس الأمريكي جو بادين، متورط عقليا وسياسيًا واقتصاديًا في الصراع الأوكراني.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام روسية محلية، "إنه لأمر محزن لكل من الولايات المتحدة وأوكرانيا، التي، بسبب هذا، تستمر في المشاركة في هذه المعركة الصعبة، حيث ترسل عددا كبيرا من أفرادها العسكريين إلى الموت المحقق، وهناك سبب واحد لكل هذا - وهو المشاركة العميقة لأسرة بايدن في التخطيطات الأوكرانية".

ميدفيديف موسكو أوكرانيا القرم الناتو

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