كيف ستغير طائرات إف-16 الأوكرانية الجديدة الصراع الروسي الأوكراني؟

تتحدى المقاتلات الأمريكية الصنع التفوق الجوي الروسي، وتسمح بشن ضربات على دفاعاتها الجوية، وتعزز نطاق ودور الطائرات بدون طيار الأوكرانية، وبعد أشهر من الضغوط الدبلوماسية لتزويد القوات الأوكرانية بطائرات مقاتلة متطورة، وافقت الحكومات الأوروبية على تزويد القوات الجوية الأوكرانية بـطائرات إف-16.

استغرقت الصفقة، التي بموجبها تزود الدنمارك وهولندا أوكرانيا بنحو 40 مقاتلة من طراز F-16، مفاوضات مطولة حيث كانت الولايات المتحدة مترددة في البداية في منح الإذن، وهو الأمر الذي كان مطلوبًا بموجب شروط البيع الأصلي للطائرة إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وعلى الرغم من الاتفاقيات السياسية لتزويد أوكرانيا بهذه الطائرات، لا تزال هناك تحديات كبيرة قبل أن يتم استخدام هذه المقاتلات في العمل في أوكرانيا - ربما ليس قبل أوائل عام 2024، وفق واشنطن بوست.

تدريب الأوكرانيين على طائرات F-16

بدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات F-16 بشكل جدي في أغسطس وسيستغرق عدة أشهر. ومن ناحية أخرى، سوف تكون هناك حاجة إلى إدخال تغييرات على العقيدة العسكرية الأوكرانية والمبادئ والإجراءات التشغيلية.

التكامل الأكبر بين أنظمة الأسلحة الغربية، مثل طائرات إف-16، من شأنه أن يجر أوكرانيا إلى دائرة نفوذ حلف شمال الأطلسي وسلسلة لوجستية، وفي حالة الطائرات المقاتلة الجديدة، فإن هذا مهم لأن القوات الجوية الأوكرانية كانت حتى الآن تتألف بشكل رئيسي من طائرات قديمة روسية الصنع.

وهذا ما جعل الحصول على قطع الغيار للصيانة والإصلاح أكثر صعوبة، وفق

معركة السيطرة على الجو



ويُعتقد أن طائرة F-16 من بين أفضل الطائرات الحربية العاملة حاليًا وأكثرها قدرة على المناورة، وستوفر للقوات الأوكرانية ميزة على الطائرات الحربية الروسية التي تهيمن حاليًا على سماء مناطق القتال.

وصرح يوري إيهنات، المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، للتلفزيون الأوكراني مؤخرًا أن الطائرة F-16 "قادرة على تغيير مسار الأحداث، وقادرة على تزويدنا بما نحن في أمس الحاجة إليه اليوم - التفوق الجوي على الأراضي المحتلة".

وأضاف أن روسيا لديها “نحو ثمانية أو تسعة مقاتلات فوق الأراضي المحتلة، حيث تسقط قنابل موجهة وتطلق صواريخ جوية، مع طائرات F-16 لن يكونوا قادرين على فعل ذلك، التفوق الجوي هو مفتاح النجاح على الأرض، وفق وكالة رويترز.

وأضاف أن المجال الرئيسي الأول الذي ستستفيد فيه القوات الأوكرانية نتيجة لطائرات F-16 سيكون في المعركة المستمرة للسيطرة على الجو، في الوقت الحالي، تقتصر مهمة القوات الجوية الأوكرانية على إرسال طائرة أو طائرتين في مهمات، ويتم إجراؤها على مستوى منخفض لتجنب الدفاعات الجوية الأرضية الروسية وهجوم القوات الجوية الروسية.

إن طائرة F-16 مجهزة بشكل أفضل لمواجهة طائرات ميغ الروسية من الطائرات التي اعتمدت عليها أوكرانيا حتى الآن. إن امتلاك أوكرانيا للميزة عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على السماء فوق ساحة المعركة يعني أن أوكرانيا ستحصل على الأفضلية عندما يتعلق الأمر بالاستطلاع الجوي، وهو أمر بالغ الأهمية لفهم ساحة المعركة.

ماذا تقول روسيا؟



ومن جهتها، حذرت روسيا من أن تزويد أوكرانيا بطائرات من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الحرب.

وقال السفير الروسي فلاديمير باربين: "حقيقة أن الغرب قرر الآن التبرع بـ 19 طائرة من طراز F-16 لأوكرانيا تؤدي إلى تصعيد الصراع".