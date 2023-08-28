الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا تؤكد السيطرة على القرية الرئيسية على جبهة زابوريجيا

اوكرانيا
اوكرانيا

أكدت أوكرانيا أنها استولت على قرية رئيسية على جبهة زابوريزيجيا الجنوبية، في أحدث خطوة في تقدم تدريجي يهدف إلى تقسيم الخطوط الروسية التي تدافع عن الطريق البري إلى شبه جزيرة القرم.

وقالت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع، اليوم الإثنين، إنه تم تحرير قرية روبوتاين، جنوب أوريكيف، مما يجعل أوكرانيا على اتصال بخط الدفاع الرئيسي لروسيا في الجنوب الذي يغطي الطرق المؤدية إلى بحر آزوف.

ورغم أن الأراضي التي اكتسبتها في قطاع أوريكيف متواضعة نسبيًا ــ نحو أربعة أميال منذ بداية الهجوم المضاد في يونيو، فإن تقدم أوكرانيا كان ثابتًا، حيث قامت بتطهير حقول الألغام الكثيفة والخنادق على خط المواجهة.

أوجز منشور مطول على وسائل التواصل الاجتماعي، نشره أولكسندر سولونكو، وهو جندي أوكراني، الصعوبات التي تواجهها القوات الأوكرانية أثناء سعيها للتقدم عبر تضاريس مسطحة ومفتوحة تتخللها خطوط الأشجار، حيث قال "حركتك مرئية من بعيد"، سواء بواسطة طائرة بدون طيار أو من مواقع دفاعية.

و"كان هناك الكثير من الحديث عن التحصينات وحقول الألغام، حيث إنه تم حفر كل خط شجرة.

وعلى أحد امتدادات طريق ماريوبول السريع، تم تركيب تحصينات مضادة للدبابات، نحن لا نتحدث فقط عن الخنادق. هناك نظام كامل من الخنادق والمخابئ وحتى الأنفاق تحت الأرض في بعض الأماكن.

وسرعان ما قامت القوات الأوكرانية بمراجعة استراتيجيتها منذ المراحل الأولى من الهجوم المضاد للتركيز على تطهير منطقة من الألغام- وهي في كثير من الأحيان مزيج من الألغام المضادة للدبابات والألغام المضادة للأفراد - باستخدام مشاة متخصصين في الألغام. لكن الجنود معرضون لضربات المدفعية، مما يجعل المهمة خطيرة.

روسيا زرعت ألغامًا 

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خبير: أوكرانيا لم تكن موجودة على الخريطة وروسيا مَن أوجدتها

وقال أوليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن الأوكراني، لصحيفة الجارديان إن روسيا زرعت ألغامًا بكثافة تصل إلى أربعة إلى خمسة لكل متر مربع في بعض الأماكن. وقال إن التقدم «ليس بالسرعة التي نرغب فيها، أو كما يرغب شركاؤنا. ولكننا مع ذلك نمضي قدمًا خطوة بخطوة».

وتحاول البلاد بشكل عاجل الحصول على معدات إضافية لإزالة الألغام من الغرب، وفي الأسبوع الماضي أصبحت النرويج أحدث دولة تؤكد علنًا أنها تقدم تبرعًا. وقال دانيلوف: "نحن ممتنون للغاية لجميع شركائنا، ولكن بالطبع نرغب في ذلك بشكل أكبر وأسرع".

وتعرضت أوكرانيا لضغوط من الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر لتركيز هجومها المضاد على الجبهة الجنوبية وسط مخاوف من أن الجهود كانت واسعة النطاق، وبالإضافة إلى محاولتها الضغط على نقطتين رئيسيتين في الجنوب، كانت أوكرانيا تهاجم حول باخموت في الشرق، مما أثار حيرة واشنطن.

ويقول المطلعون العسكريون في كييف إن أوكرانيا يجب أن تقاتل على جبهة واسعة، دون دعم جوي كبير، وعليها الرد على الهجمات الروسية الجديدة. 

ومنذ بداية أغسطس، شنت موسكو هجومًا مدفعيًا على كوبيانسك، بالقرب من خاركيف، والأراضي الواقعة إلى الشرق من نهر أوسكيل، والتي استعادتها أوكرانيا في سبتمبر الماضي.

وتحرك خط المواجهة بضعة أميال أقرب إلى كوبيانسك في منتصف الشهر، مما أجبر كييف على الرد بالإعلان عن إجلاء أكثر من 10 آلاف مدني من المنطقة وتعزيز الخط. وعلى الرغم من أن الجبهة قد استقرت على ما يبدو، إلا أن روسيا تتفوق على أوكرانيا بنسبة أربعة إلى واحد في هذا القطاع، حسبما أفاد القادة المحليون.

ويبدو أن كييف اختارت إعادة ضبط الوضع بعد اجتماعات بين القادة الأوكرانيين بقيادة الجنرال فاليري زالوزني والقادة العسكريين الغربيين، بمن في ذلك رئيس أركان الدفاع البريطاني، الأدميرال السير توني راداكين، في منتصف الشهر.

وقالت مصادر بريطانية إن أوكرانيا تركز بشكل متزايد على الجبهة الجنوبية.

وأضافت أن الهدف الاستراتيجي الرئيسي لأوكرانيا هو قطع الجسر البري إلى شبه جزيرة القرم من خلال التقدم جنوبا نحو ميليتوبول من روبوتين ومن فيليكا نوفوسيلكا شرقا نحو بيرديانسك. وتقوم روسيا بتحصين المنطقة منذ أشهر، وما لم يتم تحقيق اختراق، فمن غير المتوقع أن تحقق أوكرانيا هذا الهدف هذا العام.

أوكرانيا قرية رئيسية تقدم تدريجي الخطوط الروسية الطريق البري جزيرة القرم

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