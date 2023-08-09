خبير: أوكرانيا لم تكن موجودة على الخريطة وروسيا مَن أوجدتها

قال الدكتور آصف ملحم، خبير الشؤون الروسية، إن موسكو نفّذت ضم المناطق الأربعة التي تعتبر سكانها مضطهدين من قبل النظام الأوكراني، وتقوم بحمايتهم الآن وإعادة تأهيل البنية التحتية في تلك المناطق حيث أصبح السكان جزءًا من روسيا وهم لا يريدون العودة إلى كييف بشكل نهائي.

أضاف أن هناك مشكلة دائمًا في الدول الغربية بأنها لا تريد الاعتراف بهذا الواقع، فهم يعتقدون أن أوكرانيا قادرة على استعادة هذه المناطق والواقع يؤكد أن "كييف" غير قادرة علي استعادتها؛ لأن سكانها لا يريدون الرجوع تحت طاولة أوكرانيا مرة أخرى.

وتابع أن ما تسعى إليه الدول الغربية تمديد أمد الصراع لاستنزاف روسيا أكثر فأكثر، وهم متعمدون بعدم الإعلان بانتصارات روسيا وانجازتها وهي المشكلة الأساسية لديهم في إدارة الأزمة، وأوكرانيا لم تكن موجودة على خريطة العالم وروسيا من أوجدتها.

يشار إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مسيّرتين أوكرانيتين كانتا متجهتين إلى موسكو حسبما أعلنت السلطات فجر اليوم، في وقت تزداد الهجمات من هذا النوع على العاصمة الروسية.

جاء الهجوم الذي أبلغت عنه موسكو بعد يومين على ضربتين صاروخيّتَين روسيتين أسفرتا عن 9 قتلى في بوكروفسك شرق أوكرانيا.