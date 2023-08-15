الدفاع الروسية: قواتنا صدت 3 هجمات أوكرانية على ضواحى زابوريجيا

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة وجهت ضربة لمنشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية الليلة الماضية، فضلًا عن التصدي لـ3 هجمات أوكرانية على ضواحي زابوريجيا.

وأضافت الدفاع الروسية، حسبما نقلت عنها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا خسرت أكثر من 200 جندي و5 دبابات و6 مركبات قتال مشاة في ضواحي زابوريجيا.

وفي سياق متصل، وضعت وزارة الداخلية الروسية 3 من قادة الجيش الأوكرانى على قائمة المطلوبين، من بينهم القائد العام للقوات المسلحة يفجينى مويسيوك.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية قولها "إن مويسيوك مطلوب للاشتباه به في قصف دونباس، وقتل وإصابة أكثر من 100 شخص".

وأشارت "تاس" إلى أن القائدين الآخرين في القوات المسلحة الأوكرانية اللذين تم إدراجهما أيضًا على قائمة المطلوبين في قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية بموجب صحيفة جنائية دون توضيح السبب، هما إيجور بالانيوك وأندريه كوفالتشوك.

ولفتت الوكالة إلى أن لجنة التحقيق الروسية وجهت لائحة اتهام غيابية إلى قائد الجيش الأوكراني مويسيوك وكوفالتشوك في نهاية يوليو الماضى، تضمنت قيادتهما وحدات من الجيش الأوكراني التي قصفت مدنًا في إقليمي دونيتسك ولوجانسك في 2016 و2017 و2019، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص.