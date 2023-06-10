زيلينسكى: سنتوصل قريبًا لاتفاق مع حلفائنا للحصول على طائرات مقاتلة

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أنهم يقتربون من التوصل إلى اتفاق مع حلفائهم بشأن تزويدهم بطائرات مقاتلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في كييف مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي وصل في زيارة مفاجئة اليوم إلى أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني، إن هجومهم المضاد ضد القوات الروسية قائم بالفعل ولن يكشف في أي مرحلة هو الآن، مشيرًا إلى أن الهجوم المضاد والعمليات الدفاعية جارية في أوكرانيا.

من جهته أعلن رئيس الوزراء الكندي عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، مؤكدًا أن بلاده ستعمل على تدريب الطيارين الأوكرانيين على المقاتلات الغربية.

وتعهد رئيس الوزراء الكندي باستمرار بلاده مواصلة دعم أوكرانيا مهما اقتضى الأمر، معلنًا فرض عقوبات جديدة على شخصيات روسية.

وجدد "ترودو" تعهده بمواصلة الوقوف إلى جانب أوكرانيا وتقديم مساعدات عسكرية إضافية لها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، اليوم، عن أن القوات الأوكرانية قامت "بمحاولات فاشلة" لتنفيذ أعمال هجومية في منطقتي زابوريجيا وباخموت.