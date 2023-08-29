محلل سياسي لـ "القاهرة الإخبارية": طائرات f16 لن تُفيد أوكرانيا

قال آصف ملحم، المحلل السياسي، إن الطائرات المسيرة الأوكرانية بدأت تُستخدم بشكلِ كثيف على العاصمة موسكو وغيرها من المناطق، لافتا إلى أنه صباح اليوم سقطت هذه المسيرات على منطقة جنوب شرق موسكو، وهذه المنطقة بالقرب من مطار جيبوسكي، وهناك قاعدة عسكرية للمروحيات في هذه المنطقة، بالإضافة إلى المطارات الجنوبية والتي أغلقت بسبب هذه المسيرات.

وأضاف “ملحم” خلال مداخلة ببرنامج “هذا المساء”، للإعلامي تامر حنفي عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن إغلاق المطارات يتم بشكل احترازي لعدم اصطدام هذه المسيرات بالطائرات، لافتاً إلى أن التغير الوحيد في هذه المرة هو أنه عادة تأتي هذه المسيرات من الجنوب، لكن هذه المرة تأتي من الجنوب الشرقي، وهذا شيء جديد لم يكن موجود سابقًا.

وأوضح أن هذا الحدث أصبح يتكرر بشكل شبه يومي، لافتاً إلى أن المسيرات هي سلاح الضعيف، مؤكدًا أن طائرات f16 لن تُفيد أوكرانيا في شيء.