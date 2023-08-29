الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسي لـ "القاهرة الإخبارية": طائرات f16 لن تُفيد أوكرانيا

طائرات f16
طائرات f16

قال آصف ملحم، المحلل السياسي، إن الطائرات المسيرة الأوكرانية بدأت تُستخدم بشكلِ كثيف على العاصمة موسكو وغيرها من المناطق، لافتا إلى أنه صباح اليوم سقطت هذه المسيرات على منطقة جنوب شرق موسكو، وهذه المنطقة بالقرب من مطار جيبوسكي، وهناك قاعدة عسكرية للمروحيات في هذه المنطقة، بالإضافة إلى المطارات الجنوبية والتي أغلقت بسبب هذه المسيرات. 

وأضاف “ملحم” خلال مداخلة ببرنامج “هذا المساء”، للإعلامي تامر حنفي عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن إغلاق المطارات يتم بشكل احترازي لعدم اصطدام هذه المسيرات بالطائرات، لافتاً إلى أن التغير الوحيد في هذه المرة هو أنه عادة تأتي هذه المسيرات من الجنوب، لكن هذه المرة تأتي من الجنوب الشرقي، وهذا شيء جديد لم يكن موجود سابقًا.

وأوضح أن هذا الحدث أصبح يتكرر بشكل شبه يومي، لافتاً إلى أن المسيرات هي سلاح الضعيف، مؤكدًا أن طائرات f16 لن تُفيد أوكرانيا في شيء.

 

آصف ملحم الطائرات المسيرة المسيرات الأوكرانية موسكو أوكرانيا

الأكثر قراءة

خالد عكاشة لـ "الشاهد": الإخوان هم من خطفوا الجنود المصريين فى سيناء

مهرجان فينسيا فى دورته الـ80.. قليل من النجوم كثير من الفضائح

حقيقة اعتداء ضباط أمن الفيوم على سيدة أثناء ضبط نجلها

النيابة تصرح بدفن ضحايا حادث انهيار منزل بالإسماعيلية

خالد عكاشة لـ"الشاهد": الهدف من هجوم الإرهاب على رفح والعريش انتزاع المدن من سيطرة الدولة

بدء تجربة تشغيل الصندوق الذكى الإلكترونى بشوارع حى ثان طنطا لجمع القمامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب