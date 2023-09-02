"الدفاع الروسية" تكبد الجيش الأوكرانى خسائر بشرية ومادية ضخمة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تكبيد القوات الأوكرانية مئات القتلى وخسائر مادية كبيرة اليوم الماضي، وتعزيز الجيش الروسي مواقعه على محور دونيتسك.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن القوات الروسية عززت مواقعها على طول خط المواجهة في دونيتسك، مشيرة إلى إحباط 4 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه زابوريجيا، والقضاء على 115 عسكريا أوكرانيا.

كما أشارت إلى إحباط هجومين للجيش الأوكراني في بلدتي جريجوروفكا في لوجانسك، وتشيرفونايا دوبروفا في دونيتسك.

وعلى محور جنوبي دونيتسك، أكد البيان أن القوات الروسية قضت على أكثر من 100 جندي من قوات كييف ودمرت مستودعا للذخيرة، فيما قضت على 60 عسكريا أوكرانيا آخرين في كراسني ليمان.

وأضاف البيان أنه في جمهورية دونيتسك صد الجيش الروسي 5 هجمات أوكرانية على مدينة أرتيموفسك و3 هجمات على مدينة مارينكا، وكبد قوات كييف أكثر من 250 قتيلا، بينما دمر على محور خيرسون مستودع ذخيرة للواء الأوكراني 106 في منطقة تياجينكا، إلى جانب استهداف مركز قيادة الطائرات دون طيار في منطقة أوترادوكامينكا في مقاطعة خيرسون.

ولفت البيان إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت خلال اليوم الماضي 25 مُسيّرة أطلقتها قوات كييف، واعترضت صاروخين من طراز "هيمارس"، وصاروخًا أمريكيًا مضادًا للرادار من طراز "هارم".

تدمير مركز اتصالات اللواء "110" الميكانيكى

وتم تدمير مركز الاتصالات للواء الميكانيكي "110" للجيش الأوكراني في دونيتسك، كما تم ضرب مركزين للقيادة والمراقبة لوحدات اللواء الميكانيكي "28" للقوات الأوكرانية في منطقة ديليفكا في دونيتسك.

ونوه البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت صاروخين، مضيفًا أنه تم تدمير 25 مركبة جوية أوكرانية دون طيار خلال النهار في مناطق ترودوفسكوي وكوديما وكلينوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وأوشيريتوفاتوي وتاراسوفكا من مقاطعة زابوريجيا، وتافولجانكا من مقاطعة خاركيف.