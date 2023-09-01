الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الدفاع الروسية": إحباط هجوم أوكراني بطائرة مسيرة تم إسقاطها فوق بيلجورود

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

أحبطت قوات الدفاع الجوي الروسي، اليوم الجمعة، محاولة كييف شن هجمة باستخدام طائرة مسيرة، وتم إسقاط المسيرة فوق بيلجورود.

جاء هذا وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، في بيان لها، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشارت الدفاع الروسية إلي أنه تم إحباط محاولة أخرى، من جانب نظام كييف لتنفيذ هجمة بطائرة مسيرة على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية.

وأكدت "الدفاع الروسية"، أنه تم تدمير الطائرة المسيرة بواسطة وسائل الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة بيلجورود.

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الدفاع الروسية: كييف تحاول تشويه سمعة القوات الروسية 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن كييف حاولت تشويه سمعة القوات الروسية كضامن للأمن عبر استفزازت تحاكى انفجارات، أثناء تبديل فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى محطة زابوروجيه.

وأفادت الوزارة - فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، بأن "استفزازات كييف التى قامت بها أثناء تبديل فريق مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية باءت بالفشل، وقام الجنود الروس بتأمين المرور الآمن إلى محطة زابوروجيه".

وأوضحت الوزارة: "حاولت أوكرانيا باستفزازاتها تشويه سمعة القوات الروسية أثناء تناوب مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى المحطة".

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وأكدت الوزارة أنه "خلال تناوب مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، استخدمت كييف وسائل تحاكى انفجارات الذخيرة فى طريق حركتها".

كما أشارت الوزارة إلى أن: "خمسة مفتشين ينضمون إلى مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وتتمثل مهمتهم فى مراقبة وتقييم حالة سلامة المحطة. كما يتواجد خبراء المنظمة فى محطة الطاقة النووية فى زابوروجيه منذ سبتمبر 2022.

وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أعلن فى وقت سابق، أن الهجوم الأوكرانى يزيد من خطر إلحاق أضرار بمحطة زابوروجيه الكهرذرية، وفقا لبيان الدفاع الروسية.

كييف بيلجورود الدفاع الروسية نظام كييف طائرة مسيرة

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