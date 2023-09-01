الدفاع الروسية: كييف تحاول تشويه سمعة القوات الروسية كضامن للأمن فى محطة زابوروجيه

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن كييف حاولت تشويه سمعة القوات الروسية كضامن للأمن عبر استفزازت تحاكى انفجارات، أثناء تبديل فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى محطة زابوروجيه.

وأفادت الوزارة - فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، بأن "استفزازات كييف التى قامت بها أثناء تبديل فريق مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية باءت بالفشل، وقام الجنود الروس بتأمين المرور الآمن إلى محطة زابوروجيه".

وأوضحت الوزارة: "حاولت أوكرانيا باستفزازاتها تشويه سمعة القوات الروسية أثناء تناوب مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى المحطة".



وأكدت الوزارة أنه "خلال تناوب مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، استخدمت كييف وسائل تحاكى انفجارات الذخيرة فى طريق حركتها".



كما أشارت الوزارة إلى أن: "خمسة مفتشين ينضمون إلى مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وتتمثل مهمتهم فى مراقبة وتقييم حالة سلامة المحطة. كما يتواجد خبراء المنظمة فى محطة الطاقة النووية فى زابوروجيه منذ سبتمبر 2022.



وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أعلن فى وقت سابق، أن الهجوم الأوكرانى يزيد من خطر إلحاق أضرار بمحطة زابوروجيه الكهرذرية.