روسيا تعلن قتل مئات العسكريين الأوكرانيين وتدمير مخازن للأسلحة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن صد هجمات قوات أوكرانية على مختلف المحاور، والقضاء على مئات العسكريين الأوكرانيين، وتدمير مخازن أسلحة ومنظومة صواريخ إس-200، وإسقاط 32 مُسيّرة أوكرانية خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان لها، إن القوات الروسية أحبطت 5 هجمات مضادة لقوات كييف في اتجاه كوبيانسك، ما أسفر عن مقتل 50 عسكريا أوكرانيا.

وأشار البيان إلى تدمير القوات الروسية 32 طائرة دون طيار أوكرانية في يوم واحد، من بينها طائرة طراز "Tu-141 Strizh"، وذلك وفق قناة "روسيا اليوم".

وقالت الدفاع الروسية إن قواتها أحبطت في اتجاه زابوريجيا 5 هجمات شنتها طائرات هجومية أوكرانية، فيما تمكنت قواتها في اتجاه كوبيانسك بمقاطعة خاركيف من تعزيز مواقعها على طول الخطوط الأمامية، أما في اتجاه دونيتسك فقد أحبطت روسيا 6 هجمات شنتها القوات الأوكرانية بالقرب من أفدييفكا وأندريفكا وبوغدانوفكا.

وأكد البيان استهداف القوات الروسية مركز قيادة تابعا للقوات الأوكرانية في دونيتسك، وبلغت خسائر أوكرانيا 365 جنديا.

استهداف القوات الأوكرانية فى دونيتسك

واستهدفت القوات الروسية، حسب البيان، مركز قيادة تابعا للقوات الأوكرانية في محور مقاطعة دونيتسك، وبلغت خسائرهم 365 جنديا، كما دمرت مستودع ذخيرة تابعا للواء الميكانيكي 47 بالقرب من أوريخوف في منطقة زابوريجيها.

وفي اتجاه جنوبي دونيتسك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية حوالي 100 جندي، واعترضت الدفاعات الجوية الروسية صاروخين من طراز HIMARS، وقنبلتين موجهتين من طراز JDAM، وصاروخين مضادين للرادار من طراز HARM.

كما أسقطت الدفاعات الروسية، صباح اليوم، مُسيّرة أوكرانية قرب مدينة فوسكريسنسك جنوب شرقي موسكو، في ظل تكثيف أوكرانيا من عملياتها ضد روسيا ضمن الهجوم المضاد.