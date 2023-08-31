روسيا: وزير الدفاع البريطانى انسحب من المعركة يجر ذيول الهزيمة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، إن استقالة وزير الدفاع البريطاني بن والاس جاءت بعد هزيمته في أوكرانيا وفشل خططه في دعم كييف.

وكتبت زاخاروفا عبر "تليجرام" معلقة على الاستقالة قائلة: "نودع المسئول عن تلويث الأراضي الأوكرانية بالإشعاع بتزويده نظام كييف بقذائف اليورانيوم المنضب حيث انسحب العميل 006 من ساحة المعركة يجر وراءه ذيول الهزيمة والعار"، وذلك وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، أعلن والاس عن أنه سيتنحى عن وزارة الدفاع بعد 4 سنوات في المنصب، وقال لصحيفة "صنداي تايمز" إنه لن يخوض الانتخابات العامة المقبلة، لكنه استبعد المغادرة "قبل الأوان" والتسبب بخوض انتخابات فرعية.

تعيين جرانت شابس وزيرًا للدفاع البريطانية

وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم، عن تعيين وزير أمن الطاقة والحياد المناخي جرانت شابس وزيرًا للدفاع خلفًا لبن والاس الذي قدم استقالته في وقت سابق اليوم.

ترأس شابس في وقت سابق لعدة أيام وزارة الداخلية في حكومة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، وقبل ذلك، عمل لمدة ثلاث سنوات وزيرًا للنقل في حكومة بوريس جونسون.

وفي عام 2015، شغل منصب نائب رئيس إدارة التنمية الدولية، التي اندمجت لاحقًا مع وزارة الخارجية البريطانية.

ووجه شابس انتقادات متكررة للعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، متهمًا موسكو باستخدام الطاقة كسلاح وسط ارتفاع أسعار الطاقة والأزمة في بريطانيا.

وشغل والاس منصب وزير الدفاع في عهد 3 رؤساء وزراء، ولعب دورًا بارزًا باسم المملكة المتحدة في حرب أوكرانيا.

إسقاط مسيرة أوكرانية ثانية ظهر اليوم في مقاطعة بريانسك

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق عن إسقاط مسيرة أوكرانية ثانية ظهر اليوم في مقاطعة بريانسك جنوب غربي البلاد.

وأعلنت الدفاع الروسية عن إسقاط مسيرة أوكرانية صباح اليوم في المقاطعة المذكورة دون وقوع إصابات.

وسبق لحاكم المقاطعة ألكسندر بوغوماز، وأعلن عن تدمير الدفاعات الروسية ثلاث مسيرات أوكرانية في المقاطعة، صباح اليوم.

كما أسقطت الدفاعات الروسية صباح اليوم مسيرة أوكرانية قرب مدينة فوسكريسنسك جنوب شرقي موسكو.