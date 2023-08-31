الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لخوض الانتخابات العامة.. وزير الدفاع البريطانى يستقيل من منصبه

وزير الدفاع البريطانى
وزير الدفاع البريطانى

أعلن  مكتب رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الخميس، عن استقالة وزير الدفاع البريطاني  بن والاس.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إن وزير الدفاع بن والاس، الذي أعلن الشهر الماضي عن أنه سيتنحى في التعديل الوزاري القادم للحكومة البريطانية، استقال اليوم، مبيناً أن "رئيس الوزراء ريشي سوناك أشاد في رسالة إلى والاس، 53 عاما، بالتفاني والمهارة اللذين أظهرهما خلال اضطلاعه بدور قيادي في دعم الحلفاء الغربيين لأوكرانيا ضد روسيا.

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بن والاس  يخوض الانتخابات العامة المقبلة

وفي يوليو الماضي ، أعلن بن والاس عن أنه سيتنحى عن وزارة الدفاع في التعديل الوزاري المقبل، بعد أربع سنوات في المنصب، وقال لصحيفة صنداي تايمز إنه لن يخوض الانتخابات العامة المقبلة، لكنه استبعد المغادرة "قبل الأوان" والتسبب في خوض انتخابات فرعية.

وشغل والاس منصب وزير الدفاع في عهد ثلاثة رؤساء وزراء، ولعب دورا بارزا باسم المملكة المتحدة في حرب أوكرانيا.

وقال "والاس" إنه يتخلى عن دوره كقيادي سياسي بسبب الخسائر التي لحقت بعائلته، وقال مقربون منه إن قراره لا شأن له بإدارة سوناك.

ومن المقرر أن تختفي دائرته الانتخابية "ويري وبريستون نورث" في الانتخابات المقبلة، في ظل التغييرات المقبلة لحدود الدوائر الانتخابية، وقال للصحيفة إنه لن يسعى إلى الترشح عبر دائرة جديدة.

وقال والاس لصحيفة صنداي تايمز: دخلت السياسة في البرلمان الأسكتلندي عام 1999. هذا هو عامي الرابع والعشرين، لقد قضيت أكثر من سبع سنوات مع ثلاثة هواتف بجوار سريري.

وقد لعب "والاس" دورا قويا في دعم أوكرانيا، بما يشمل الإشراف على نقل الأسلحة والمركبات إلى جيشها.

ويعد "والاس" شخصية مشهورة في حزب المحافظين، وكان يُنظر إليه في بعض الأحيان على أنه المرشح الأوفر حظا ليصبح زعيما للحزب، على الرغم من عدم خوضه انتخابات الزعامة، وانتُخب لأول مرة لعضوية مجلس العموم في عام 2005، وشغل سابقا منصب وزير الدولة في أيرلندا الشمالية وفي وزارة الداخلية.

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