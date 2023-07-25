نواب يحثون رئيس الوزراء البريطانى على حضور مؤتمر Cop28

حثت مجموعة من السياسيين المؤثرين عبر الأحزاب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على أن يكون مثالًا يحتذى به من خلال حضور قمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر، حيث يتعرض كلا الحزبين الرئيسيين لضغوط بسبب سياساتهما الخالية من الصفر.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإن مجموعة المناخ التي تضم جميع الأحزاب أكدت أن التراجع عن السياسات الخضراء سيكون كارثيًا على الاقتصاد.

وأضافت الصحيفة أن مجموعة النواب والأقران منه يريدان الالتزام بحضور Cop28 في دبي، وتعيين وزير خارجية كمبعوث خاص للمناخ قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، حيث ستُجرى الاستعدادات لـ Cop28.

وكتبوا في رسالة من المجموعة البرلمانية المعنية بالمناخ والأمن: "تلعب المملكة المتحدة دورًا مهمًا في الاستفادة من نفوذها الدولي، والعمل بشكل بناء مع جميع البلدان، للمساعدة في تأمين حزمة متفق عليها تحدد بوضوح متطلبات التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري وتحديد أهداف لتوسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة".

وأضافت: "العمل لضمان نتيجة ناجحة في Cop28 ليس ضروريًا فقط لصحة الناس وكوكب الأرض، ولكنه الشيء الصحيح اقتصاديًا لبريطانيا، كما نصح مكتب مسؤولية الميزانية، فإن الاستمرار في الاعتماد على الغاز عند المستوى الحالي سيأتي بمضاعفة تكلفة الانتقال إلى صافي صفر".

تراجع السياسات الخضراء

كما حذرت مؤخرًا شركات الطاقة الكبرى من التراجع عن السياسات الخضراء، مشيرة إلى أنه سيكون كارثيًا على الاقتصاد".

وألقى زاك جولدسميث، الوزير السابق لحزب المحافظين الذي استقال الشهر الماضي، باللوم على سوناك لفشله في قيادة القضايا الخضراء، وهو المحافظ الأبرز من بين 21 موقعًا، ومن بينهم أيضًا وزيرة العمل السابقة هيلاري بين ، ونائبة زعيم الديمقراطيين الليبراليين ديزي كوبر، والنائبة المنتهية ولايتها عن حزب الخضر كارولين لوكاس.

كما واجه سوناك دعوات من أقسام من حزبه ووسائل الإعلام للتراجع عن الالتزامات الخضراء بعد فوز حزب المحافظين في انتخابات أوكسبريدج الفرعية يوم الخميس الماضي، حيث تم اعتبار المخاوف بشأن منطقة الانبعاثات المنخفضة للغاية (أوليز) عاملًا مهمًا.

وقال رئيس الوزراء، إن السياسات الخضراء يجب أن تكون " متناسبة وواقعية ".