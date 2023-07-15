24 عامًا سياسة.. وزير الدفاع البريطانى يعلن ترك منصبه هذا الخريف

كشف وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، عن عزمه ترك منصبه هذا الخريف، جاءت تصريحات والاس خلال لقاء مع صحيفة التايمز البريطانية.

وأكد والاس أنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة، مستبعدًا احتمال انسحابه قبل انتهاء ولايته.

وقال وزير الدفاع البريطاني، إنه يعمل في السياسة منذ 24 عامًا، منذ انتخابه في البرلمان الأسكتلندي.

وأشار والاس إلى أنه لأكثر من سبع سنوات، كانت لديه ثلاثة هواتف بجوار سريره، وفقًا لتصريحاته.

وأوضح أنه يعتزم التقاعد من السياسة والأنشطة المتعلقة بالدفاع عن المملكة المتحدة.

وفي تقرير لها، قالت الصحيفة البريطانية إن من بين المرشحين المحتملين لمنصب وزير الدفاع البريطاني سكرتير الخزانة جون غلين ووزيرة الدولة لشئون منطقة المحيطين الهندي والهادئ آن ماري تريفيليان، ووزير الدولة لشئون الأمن توم توغندهات.