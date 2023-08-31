بعد استقالة بن والاس.. من هو وزير الدفاع البريطاني الجديد جرانت شابس

قدم وزير الدفاع البريطاني" بن والاس" اليوم الخميس، استقالته لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، حيث سبق وأعلن والاس الشهر الماضي أنه سيتنحى في التعديل الوزاري القادم للحكومة البريطانية، ليحل محله غرانت شابس.

استقالة والاس

أشاد والاس في رسالته التي نشرها موقع الحكومة البريطانية، بالقوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات البريطانية التي عمل معها منذ عام 2016، كما أشاد برد فعل الحكومة على الغزو الروسي لأوكرانيا، وشكر سوناك على استثماره في القوات المسلحة كوزير الخزانة، ثم رئيساً للوزراء، ووشكر والاس، رئيس الوزراء على "دعمه" و"صداقته"، مضيفاً: "أنت والحكومة ستحظيان بدعمي المستمر".

وفي رده على رسالة الاستقالة، قال سوناك، إن والاس "خدم بلادنا بامتياز"، مشيداً بـ"بصيرته الاستراتيجية ووضوحه"

جرانت شابس

هو وزير لأمن الطاقة وصافي الصفر حيث تولى منصبه في السابع من فبراير من العام الحالي 2023.

ووفقا لسيرته المنشورة على موقع الحكومة البريطانية فقد شغل سابقًا منصب وزير الدولة للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في 25 أكتوبر 2022، ووزير الدولة لوزارة الداخلية من 19 أكتوبر 2022 إلى 25 أكتوبر 2022، ووزير الدولة للنقل بين 24 يوليو 2019 و6 سبتمبر 2022، ووزيرا الخارجية في وزارة التنمية الدولية من 11 مايو 2015 حتى 28 نوفمبر 2015.

كما تم انتخابه نائباً عن حزب المحافظين عن ويلوين هاتفيلد في عام 2005.

حياة شابس السياسية

ووفقا لسيرته الذاتية، فقد تم تعيين جرانت نائبًا لرئيس حزب المحافظين في عام 2005، قبل أن يصبح وزيرًا للإسكان في الظل في يونيو 2007.

وبعد انتخابات 2010، شغل منصب وزير الدولة للإسكان والحكم المحلي في وزارة المجتمعات والحكم المحلي.

تم تعيين جرانت في مجلس الملكة الخاص في يونيو 2010، وفي سبتمبر 2012 تم تعيينه كرئيس مشارك لحزب المحافظين. وفي الوقت نفسه شغل منصب وزير بدون حقيبة في مكتب مجلس الوزراء.

حياته خارج العمل السياسي

في عام 1990، أسس جرانت شركة PrintHouse Corporation، وهي شركة متخصصة في التصميم والطباعة وإنشاء مواقع الويب والتسويق في لندن.

درس جرانت في كلية كاسيو واتفورد، قبل أن يتخرج من كلية الفنون التطبيقية في مانشستر بدرجة دبلوم في الأعمال التجارية والمالية وجرانت متزوج ولديه ثلاثة أطفال.