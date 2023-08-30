الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير خارجية بريطانيا في الصين لتعزيز العلاقات الثنائية

وزير الخارجية البريطانية
وزير الخارجية البريطانية

بدأ وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلي، اليوم الأربعاء، زيارة إلى الصين، وفقا لما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

ووفقا للشبكة الأمريكية، فقد التقى كليفرلي مع نائب الرئيس الصيني هان تشنج، الذي قال إن هذه الزيارة ستعمل على تعزيز التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الثنائية.

ووفقا للشبكة الأمريكية، من المقرر أن يجتمع وزير الخارجية البريطاني في وقت لاحق اليوم مع نظيره الصيني وانج يي،  حيث تحاول لندن وبكين تحقيق الاستقرار فى العلاقات الثنائية التى شهدت توترا شديدا خلال السنوات الأخيرة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، قد قال يوم أمس الثلاثاء، إن بكين تأمل أن يعمل الجانب البريطاني لدعم روح الاحترام المتبادل وتعميق التبادلات وتعزيز التفاهم المتبادل وتعزيز التنمية المستقرة للعلاقات الصينية-البريطانية.

بريطانيا: سياسة الصين تجاه لندن "عدوانية" بشكل متزايد

وسبق وقالت لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، في تقرير نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية، إن الصين تشكل تهديدًا لبريطانيا ومصالحها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وإن سياسة بكين تجاه لندن "عدوانية" بشكل متزايد.

 وأضافت اللجنة أنها تؤكد أن نشاط الحزب الشيوعي الصيني يشكل تهديدًا للمملكة المتحدة ومصالحها. تتميز المنافسة بين الأمم بالحزم المتزايد، لكن سلوك الحزب الشيوعي الصيني يتسم حاليًا بالعدوان المتزايد تجاه بريطانيا.

ولفتت إلى أنه يجب على الحكومة البريطانية تحديد الإجراءات الهادفة والخطوط الحمراء التي ستسمح لها بصياغة وممارسة سياسة فعالة لدبلوماسية الردع؛ من أجل المساعدة في حماية حق شعب تايوان في تقرير مصيره.

 كما اختتمت اللجنة تقريرها بتوصية لندن بتطوير "دبلوماسية الردع"؛ من خلال تعزيز السياسة الهادفة إلى الدفاع بما في ذلك "حماية" تايوان. 

بلومبرج: الصين أولى محطات «بوتين» الخارجية في أكتوبر

قالت وكالة بلومبرج، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين في أكتوبر المقبل، في أول زيارة خارجية له منذ إصدار مذكرة اعتقاله. 

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