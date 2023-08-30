الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الروسية: لافروف سيترأس الوفد الروسى فى قمة مجموعة العشرين

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيترأس وفد بلاده في قمة مجموعة العشرين في الهند بناء على طلب الرئيس فلاديمير بوتين.


وقالت زاخاروفا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "بناء على طلب الرئيس الروسي، سيترأس لافروف الوفد المشارك في قمة مجموعة العشرين".


وعلى صعيد آخر، أضافت المتحدثة أن الدول الغربية تحاول "المراوغة سياسيًا" بشأن الوضع في أوكرانيا، موضحة أن دول الغرب لا تزال تزود أوكرانيا بالمساعدات التي تشمل الأسلحة.


يُذكر أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف صرح في وقت سابق بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يسافر لحضور اجتماع مجموعة العشرين في الهند.


وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين منذ الأول من ديسمبر 2022. وستعقد القمة في نيودلهي في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر وتم إرسال الدعوات إلى جميع قادة مجموعة العشرين، بالإضافة إلى رؤساء تسع دول أخرى: بنجلاديش، ومصر، وإسبانيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وهولندا، والإمارات العربية المتحدة، وعُمان، وسنغافورة.

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