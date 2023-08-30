الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ضحايا من الجانبين.. أوكرانيا تستهدف 4 مقاطعات روسية فى هجوم المُسيرات

الحرب في أوكرانيا
الحرب في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، عن أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك وطائرة فوق مقاطعة أوريول، وطائرة فوق مقاطعة كالوجا، كما تصدت لهجوم على مطار مقاطعة بسكوف.

وكثفت أوكرانيا هجماتها عبر سلاح المسيرات خلال الساعات الأخيرة، بعد تصريحات رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني أوليكسي دانيلوف الذي لوح بضرب مزيد من الأهداف في روسيا قائلًا: سكان روسيا يجب أن يعانوا.

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وعقب التصعيد الأوكراني في الساعات الأخيرة، قامت روسيا بتوجيه ضربة صاروخية على العاصمة كييف أدت إلى مقتل شخصين، وكتب رئيس الإدارة العسكرية للمدينة سيرجي بوبكو، أن خدمات الطوارئ انتشرت في منطقة دارنيتسكي جنوبي كييف، حيث سقط الحطام على مبنى تجاري.

الهجوم الأوكراني المكثف للمسيرات صباح اليوم، تزامن أيضًا مع محاولة إنزال بحرية عبر البحر الأسود وتوجيه عملية تجاه الأسطول الروسي في تلك المنطقة التي تشهد تصعيدًا هي الأخرى.

فبحسب وزارة الدفاع الروسية قامت إحدى طائرات الأسطول البحري بتدمير 4 زوارق سريعة أوكرانية تقل نحو 50 مظليًا، في عملية بمياه البحر الأسود.

ضحايا أوكران

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الثلاثاء عن مقتل 140 جنديًا أوكرانيًا في زابوريجيا وكوبيانسك، وخلال 24 ساعة، صرحت وزارة الدفاع بأن وحدات تجمع الغرب بالقوات المسلحة الروسية صدت هجومين للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك، وقضت على نحو 30 عسكريًا أوكرانيًا، ودمرت عددًا من المعدات العسكرية.

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وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها: أسفر نشاط وحدات تجمع الغرب، بمساندة سلاح الجو ونيران المدفعية، عن صد هجومين للعدو على محور كوبيانسك في مناطق بلدتي سينكوفكا بخاركوف ونوفوسيلوفسكويه بجمهورية لوجانسك الشعبية، حيث جرى القضاء على نحو 30 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير مركبتين مدرعتين قتاليتين وثلاث سيارات ومدفع هاوتزر.

وأضاف البيان، أن القوات الروسية دمرت مركز القيادة والمراقبة لوحدات اللواء الآلي 67 الأوكراني في محيط بلدة تشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوجانسك الشعبية.

وزارة الدفاع الروسية الدفاع الروسية الدفاع الجوي بريانسك مقاطعة كالوجا

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