الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض يحذر روسيا وكوريا الشمالية.. ويعرب عن قلقه بشأن انقلاب "الجابون"

الجابون
الجابون

زعم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، حصوله على أدلة وثيقة تثبت حصول روسيا على أسلحة من كوريا الشمالية، لمساندتها في الحرب الأوكرانية.

ودعا البيت الأبيض في بيان نشرته قناة الشرق السعودية،  كوريا الشمالية إلى وقف مفاوضات تصدير الأسلحة إلى روسيا، معربًا عن تنامي القلق لدى الإدارة الأمريكية من تقدم محادثات الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا.

البيت الأبيض يعلق على أزمة الجابون

على صعيد آخر، علق البيت الأبيض في البيان نفسه، على الأزمة السياسية في الجابون، قائلًا: "نتابع عن كثب محاولة الانقلاب في الجابون، وندعم الشعب الجابوني وقلقون بشأن الأوضاع هناك".

روسيا تعلق على الوضع في الجابون

من جانبه، أعلن الكرملين اليوم، عن أنه يتابع الوضع في الجابون بقلق شديد، فيما يجري انقلاب عسكري في البلاد، وتم وضع الرئيس علي بونجو أونديمبا قيد الإقامة الجبرية، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم لصحفيين في موسكو إن الوضع في الغابون يثير قلقًا شديدًا، ونحن نراقب ما يحدث عن كثب.

وكان أعلن ضباط الجيش في الجابون، ظهر الأربعاء، عبر التليفزيون الرسمي هناك، عن أن رئيس الجابون الفائز بولاية ثالثة علي بونجو قيد الإقامة الجبرية في الجابون.

كما أعلن قادة الانقلاب في الجابون عن اعتقال عدد من أعضاء الحكومة، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز".
فيما دعت الصين لضمان أمن رئيس الجابون علي بونجو، بعد إعلان ضباط كبار بالجيش عن إلغاء الانتخابات وحل المؤسسات في البلاد، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

يأتي هذا بعدما أعلن مجموعة من ضباط الجيش في الجابون، اليوم الأربعاء، عن الانقلاب على سلطات البلاد عقب الإعلان عن فوز الرئيس علي بونجو بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية.

البيت الأبيض كوريا الشمالية الجابون روسيا الحرب الأوكرانية

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